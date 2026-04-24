白髪ぼかしもシャレ見えも叶う♡【40・50代】が似合う「控えめハイライトヘア」

白髪が気になり始めたけれど、派手なハイライトには抵抗がある大人世代へ。ベースの色に細かく明るい色を忍ばせる控えめなハイライトなら、ナチュラルに悩みをカバーできるかもしれません。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、シャレ見えも狙える、上品な控えめハイライトスタイルをご紹介します。

洗練された明るめグレージュの丸みショート

トップをふんわりとさせて襟足をグッとタイトに収めた美しいシルエットのショートです。ほどよくくすんだ明るめグレージュで染めることで、白髪がほんのり色づき、ベースと自然になじんでいます。白髪自体がハイライトのような効果を生み出して、これから伸びてくる白髪もぼかせそう◎

オリーブブラウンのレイヤーミディ

トップは内側へ入れつつベースは外へ自然に流した、メリハリのあるストレートタッチのレイヤーミディ。落ち着いたオリーブブラウンのカラーリングに細いハイライトを忍ばせることで、ふんわりと白髪をぼかしています。やりすぎ感のないカット & カラーリングはオフィスシーンにもマッチ。

ミルクチョコレートブラウンのレイヤーロブ

肩ではねる絶妙な長さに設定された、少し長めのレイヤーボブです。なめらかなミルクチョコレートのようなブラウンカラーに、筋っぽさを抑えたナチュラルなハイライトを合わせて、美しい艶を引き出しています。ニュアンスウェーブが光を柔らかく反射してくれるため、自然な明るさで白髪をカバーしたい人にぴったりです。

筋っぽさを抑えたグレージュのミディアムウェーブ

肩のあたりからゆるく巻いた動きが可愛らしい、ミディアムヘアです。ベースもハイライトも同じグレージュ系統で統一し明るさのトーンだけを少し変えることで、筋っぽさが目立ちにくい自然な仕上がりになっています。ベースカラーに溶け込むような繊細な配色は、上品な透明感をまといたい人にフィットするでしょう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mabashi_hair様、@hair_by_keiko様、@kaito_osaka.design様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里