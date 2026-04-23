Hey! Say! JUMP伊野尾慧「未解決の女」ゲスト出演 8年前に失踪した恋人を探し続ける一途な男熱演
【モデルプレス＝2026/04/23】Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が、テレビ朝日系木曜ドラマ「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3」（毎週木曜よる9時〜）の第2話にシークレット出演。あわせて、4月30日放送の第3話にゲスト出演することがわかった。
【写真】JUMPメンバー、人気ドラマで一途な男熱演
警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、文字を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3」（原作：麻見和史「警視庁文書捜査官」シリーズ（角川文庫／KADOKAWA刊））。
第2話では、日名子が6係の新係長に就任。部署廃止の危機を免れた理沙たちは心機一転、新たなスタートを切った。しかし、時を同じくして都内各所で警察への挑戦状が発見される。警察の威信を揺るがしかねない難事件が発生したことで、第3話は混迷を極める展開となる。
「ケイサツのミナサンへ カワイイアキチャンハ モウジキ ツチニカエル ハヤクタスケテ」――略取誘拐事件をほのめかす警察宛ての怪文書と人型に膨らんだシュラフの写真が都内の大学で見つかったことから発覚する今回の事件。「モアイのハナヅラ」「ジュウジのキズ」など、文中に記された意味不明なヒントにてこずりながらも、6係は解読にまい進。しかし事態は次々と思わぬ方向へと進展する。別の場所で発見された謎の数字が並ぶ第2の怪文書を解読して向かった先で、男性の遺体と琥珀のペンダント、さらに新たな暗号を記載した怪文書までもが見つかる。
やがて、琥珀のペンダントが、8年前に失踪した大学生・武田千秋（佐々木美玲）のものと酷似していることが判明。6係は千秋こそが「アキチャン」ではないかとにらむ。
伊野尾が演じるのは、千秋の恋人・元村隆義。天気予報の生中継に乱入して千秋の捜索を訴えるなど、8年間にわたり恋人を探し続ける一途な男を、全身全霊で演じる。「未解決の女」に初参戦する伊野尾は「人気作品にゲストとして出演できることが嬉しかったです」とコメント。また、主演の鈴木との初共演について「いろいろな作品に出演されているのを拝見していたので、緊張しました」と心境を明かした。撮影では「ドクターX〜外科医・大門未知子〜スペシャル」（2016年）で共にした田村直己監督に対し、「成長した姿を見せられたら」という思いを胸に芝居に臨む。恋人が突然失踪した元村の身を切られるような心情を丁寧に表現し、俳優として新たな地平を切り開く。（modelpress編集部）
― 本作品へのゲスト出演が決まった時のお気持ち、撮影中の心境を教えてください。
人気作品にゲストとして出演できることが嬉しかったです。監督の田村直己さんと久しぶりに仕事できるのが楽しみでした。田村さんとは（「ドクターX〜外科医・大門未知子〜スペシャル」以来）10年ぶりだったので、成長した姿を見せられたらなと思い、頑張れました。
― 主演・鈴木京香さんとは初共演。実際にご一緒されて、いかがでしたか？
いろいろな作品に出演されているのを拝見していたので、緊張しました。鈴木さんが継承された名作住宅「ヴィラ・クゥクゥ」のお話を聞きたかったのですが、聞けなかったのが心残りです。またご一緒できるように頑張ります。
― 視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。
ゲスト出演ですが盛りだくさんで、いろいろな姿を見られると思うので、楽しみにしてください。
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◆鈴木京香主演「未解決の女」
警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、文字を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3」（原作：麻見和史「警視庁文書捜査官」シリーズ（角川文庫／KADOKAWA刊））。
◆伊野尾慧「未解決の女」ゲスト出演
「ケイサツのミナサンへ カワイイアキチャンハ モウジキ ツチニカエル ハヤクタスケテ」――略取誘拐事件をほのめかす警察宛ての怪文書と人型に膨らんだシュラフの写真が都内の大学で見つかったことから発覚する今回の事件。「モアイのハナヅラ」「ジュウジのキズ」など、文中に記された意味不明なヒントにてこずりながらも、6係は解読にまい進。しかし事態は次々と思わぬ方向へと進展する。別の場所で発見された謎の数字が並ぶ第2の怪文書を解読して向かった先で、男性の遺体と琥珀のペンダント、さらに新たな暗号を記載した怪文書までもが見つかる。
やがて、琥珀のペンダントが、8年前に失踪した大学生・武田千秋（佐々木美玲）のものと酷似していることが判明。6係は千秋こそが「アキチャン」ではないかとにらむ。
伊野尾が演じるのは、千秋の恋人・元村隆義。天気予報の生中継に乱入して千秋の捜索を訴えるなど、8年間にわたり恋人を探し続ける一途な男を、全身全霊で演じる。「未解決の女」に初参戦する伊野尾は「人気作品にゲストとして出演できることが嬉しかったです」とコメント。また、主演の鈴木との初共演について「いろいろな作品に出演されているのを拝見していたので、緊張しました」と心境を明かした。撮影では「ドクターX〜外科医・大門未知子〜スペシャル」（2016年）で共にした田村直己監督に対し、「成長した姿を見せられたら」という思いを胸に芝居に臨む。恋人が突然失踪した元村の身を切られるような心情を丁寧に表現し、俳優として新たな地平を切り開く。（modelpress編集部）
◆伊野尾慧（元村隆義役）コメント
― 本作品へのゲスト出演が決まった時のお気持ち、撮影中の心境を教えてください。
人気作品にゲストとして出演できることが嬉しかったです。監督の田村直己さんと久しぶりに仕事できるのが楽しみでした。田村さんとは（「ドクターX〜外科医・大門未知子〜スペシャル」以来）10年ぶりだったので、成長した姿を見せられたらなと思い、頑張れました。
― 主演・鈴木京香さんとは初共演。実際にご一緒されて、いかがでしたか？
いろいろな作品に出演されているのを拝見していたので、緊張しました。鈴木さんが継承された名作住宅「ヴィラ・クゥクゥ」のお話を聞きたかったのですが、聞けなかったのが心残りです。またご一緒できるように頑張ります。
― 視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。
ゲスト出演ですが盛りだくさんで、いろいろな姿を見られると思うので、楽しみにしてください。
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