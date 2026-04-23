女子プロレスのスターダムは23日、後楽園ホールで「STARDOM NIGHTER in KORAKUEN2026 Apr.2」を行った。

シングル戦が決まっているフワちゃんは古沢稀杏、伊藤麻希の伊藤リスペクト軍団と組んで安納サオリ、水森由菜、なつぽい組と対戦。フワちゃんは安納にドロップキック3連発で大暴れ。代わった伊藤はなつぽいと対戦。暗転するとなつぽいが燃やした「かわいい」の魂が登場し「なつぽい、なんで私を燃やしたの？なつぽいを許さないから」と恨み節。ビビったなつぽいは伊藤に投げ飛ばされてしまった。カットに入って安納にフワちゃんが脳天砕きで投げ捨てる。結局、11分29秒、水森が古沢を熊本の不沈艦からの片エビ固めで下し勝利した。

試合後もフワちゃんは安納をしつこく追い続けた。バックステージでフワちゃんは「2月の会見から長いこと経ちました。サービス精神でやっているが、目の前の大チャンスをできることをやりたい。葉月さんと毎日特訓してきた。米国でやってきた。絶対勝ちたいんだ。頑張るぞ」と気合を入れて安納打ちを誓った。

対戦する安納は「フワ、海外で練習してたみただけど、私に最後まで食いついてきたじゃない。思い返せば2月末からかな。よく戦った。あんたがどれだけ影響力あるか改めて実感した。あんたに勝ってバズってやる」と白星を誓っていた。