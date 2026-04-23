◆尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪 第４３回阪神あわじ大会（１１、１２日・淡路佐野運動公園野球場ほか） ▽中学生の部・準々決勝 京田辺ボーイズ２―０兵庫西宮ボーイズ

「尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪 第４３回阪神あわじ大会」は、１２日までに４強が決まった。西淀ボーイズ、池田ボーイズ（ともに大阪北支部）、京田辺ボーイズ（京都府支部）などが進出。ホストチームでは、兵庫西宮ボーイズ（兵庫県東支部）が８強入りで意地を見せた。

堅守で４強入りを決めた。京田辺は準々決勝を完封勝利。２回にツーランスクイズで２点を挙げ、今大会２度目のシャットアウトで逃げ切った中川主将は「（今春）全国出場できて、１回戦で負けたけど自信がついた。得られた力を発揮できている」とうなずいた。

公式戦初登板の先発・畑中が４回まで２安打に抑えて、三塁も踏ませなかった。左腕は一度降板後、６回から再登板。７回に２四死球などで２死満塁としたが、ゼロに封じて「気持ちで負けないようにと。俺がエースだ、というくらいで投げた」と胸を張った。

５回を３人斬りしたのが佐長。初戦で先発＆リリーフ、２戦目も先発した主戦投手は「いつでも、いきなりでもいけるようにと言われている。そこは意識している」と頼りになる存在だ。ここまで計４戦で、わずか３失点。春の京都代表の誇りをタイトル奪取で守る。