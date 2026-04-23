ダイアナ夏新作コレクション登場♡軽やかに楽しむ旬シューズ＆バッグ

夏の装いをぐっと軽やかにアップデートしてくれる新作が、ダイアナから登場しました。2026年の“High Summer”コレクションは、メッシュやチュール、リボンなど、涼しげで女性らしいディテールが満載。足元から季節感を取り入れたい方にぴったりのラインナップです。日常コーデをさりげなく格上げするアイテムで、夏のおしゃれをもっと楽しんでみませんか♪

軽やか素材で魅せる夏バッグ

今季のバッグは、ナチュラル感と遊び心がポイント。

「Summer Straw Bag（PE 6233）」は15,400円、サイズは270×410×140/270mmで、収納力もありデイリーに活躍します。

「Pineapple Mesh Bag（KB 6235）」は19,250円、250×330×110/160mmと程よいサイズ感で、コーデのアクセントにもぴったり。

どちらも軽やかな素材感で、夏らしい抜け感を演出してくれます。

SIXPAD骨盤底筋ショーツ登場♡毎日はくだけの新習慣ケア

透け感×チュールで旬顔に

繊細なチュール素材を使ったシューズは、女性らしさを引き立てる主役アイテム。「Flower Tulle Flat Shoes（SJ 41300）」は14,300円、サイズ21.5～25.5cm、ヒール約1cm。

「Flower Tulle Sandals（U 59289）」は20,900円、ヒール約9cmで華やかな印象に。

また、「Dot Tulle Ballet Shoes（KW 42104）」15,400円（21.5～25.0cm、ヒール約2cm）や「Dot Tulle Volume Ribbon Shoes（NJ 41161）」18,150円（ヒール約1cm）など、甘さと上品さを兼ね備えたデザインが魅力です。

履き心地とデザインを両立

デイリーに使いやすい機能性アイテムも充実。「Mesh Foot Bed Sandals（TS 53302）」は17,600円、S～XLサイズ展開、ヒール約3cmで歩きやすさ抜群。

「Mesh Flat Shoes（YT 41301）」は18,150円（22.0～25.5cm、ヒール約1cm）で軽やかな履き心地。

さらに「Double Ribbon Mulle Sandals（G 55117）」17,600円（XS～L、ヒール約5cm）や「Double Ribbon Wedge Sandals（G 56118）」18,700円（S～L、ヒール約6cm）。

「Stitch Leather Volume Sandals（WD 57393）」17,600円（21.5～25.0cm、ヒール約7cm）や、「Stitch Leather Sandals（WD 56392）」17,050円（ヒール約6cm）など、シーンに合わせて選べるラインナップです。

この夏はダイアナでアップデート♡

トレンド感と履き心地を兼ね備えたダイアナの夏コレクションは、どれも毎日のコーデに取り入れやすい優秀アイテムばかり。透け感素材やリボンディテールが、さりげなく女性らしさを引き出してくれます。

お気に入りの一足やバッグを見つけて、この夏のスタイルを自分らしくアップデートしてみてくださいね♡