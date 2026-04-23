【ガスト】ポケモンコラボの全貌を紹介。オリジナルグッズや店内装飾、見どころたくさん！《6月17日まで》

ガストでは2026年4月23日から6月17日まで、ポケモン30周年を記念したキャンペーンを開催しています。

今回のテーマは「たべる」。子どもから大人まで家族で楽しめる"おいしいぼうけん"として、特別メニューやオリジナルグッズの販売、店内体験など盛りだくさんの内容です。

食事だけでなく、体験そのものが思い出になるコラボレーションに注目です。

推しのポケモンがメニューに...！

●【特別メニュー】ピカチュウの"しっぽ"で開くハンバーグ他、楽しい全4品！

しっぽ型カッターでホイルを開く体験や、ポケモンの"わざ"をイメージしたメニューが登場。

専用デザインのホイルや敷紙、ピック付きで、食卓が一気に楽しく華やかになります。

・ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ

ピカチュウのしっぽ型カッターでホイルを開く体験型メニュー。開けた瞬間にあふれるチーズとともに、熱々のハンバーグのコクが楽しめます。ワクワク感とおいしさを同時に味わえる一品です。

価格は1429円。

●専用デザインの敷紙やコースター、ピック付きのメニューも

・ヒトカゲの"ほのおのうず"ミートソースパスタ

ヒトカゲのわざ「ほのおのうず」をトルネードポテトで表現。濃厚なミートソースにカリッとしたポテトを絡めて食べることで、食感とボリューム感をしっかり楽しめる満足度の高いパスタです。

価格は1209円。

・フシギダネの"はっぱカッター"タコライス

チップスで「はっぱカッター」を表現し、彩り豊かな野菜とお肉を合わせたタコライス。パリッとした食感とジューシーな具材のバランスがよく、見た目も華やかな一皿です。

価格は1209円。

・ゼニガメの"なみのり"かき氷サンデー

ラムネ味のブルーかき氷で「なみのり」を表現した爽やかなデザート。ソフトクリームと組み合わせ、さらにパチパチアメをかけることで、口の中で弾ける楽しい食感も味わえます。

価格は879円。

●対象メニュー注文でオリジナルグッズがもらえる！

・ゆらゆらアクリルスタンド（全5種）

歴代の"旅立ちの3匹"が集合した特別デザインのアクリルスタンド。左右に揺れる仕様で、表と裏で異なるデザインが楽しめるのも魅力。自宅に飾って余韻を楽しめます。

・ガストオリジナル・スペシャルフレンダピック

アミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で使える特別なピック。リザードンとフシギバナまたはカメックスのタッグが楽しめ、ゲームでも活躍するアイテムです。

※オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき、1人1品までの販売。

●店内体験も充実！ポケモンと出会える仕掛けがいっぱい

・【入口】大型フォトパネル

ピカチュウとパルデア地方のポケモンたちと一緒に記念撮影ができるスポット。来店の思い出を写真に残せます。

・【座席】ポケモン座席カード

30種類以上のポケモンがテーブルでお出迎え。どのポケモンに出会えるかは座ってからのお楽しみです。

・【卓上】ミニクイズ

料理を待つ間に親子で楽しめるクイズを用意。遊びながらポケモンの世界観に浸れる工夫がされています。

カプセルグッズも魅力的！

●ラッキーセット カプセルグッズ概要

小学生以下限定の「ラッキーセット」でも、期間限定でポケモンデザインのカプセルグッズが登場します。

対象メニューを注文するとガチャコインがもらえ、「チャームコレクション」または「クルコロコレクション」から好きな方を選んで楽しめます。

全12種類のグッズがラインアップされており、おうちでもポケモンの世界観を楽しめます。

・カプセルグッズ全12種類

ニャオハ・クワッス・ホゲータのアクリルチャーム3種類に、タイプごとのポケモンがデザインされた迷路チャーム3種類。

コマでバトルして楽しむクルコロコレクション3種類もポケモン仕様に。迷路チャームもタイプごとに3種類がそろっています。

【ラッキーセット対象メニュー例】

・【ガスト】ラッキーチーズINハンバーグセット

人気のチーズINハンバーグにドリンクバーが付いたセット。子どもでも食べやすく、ボリュームと満足感のバランスが良い定番メニューです。

価格は934円〜999円。

・【バーミヤン】ラッキー中華セット

中華メニューを気軽に楽しめるセット内容で、子どもでも食べやすい味付けが魅力。食事と遊びの両方が楽しめる構成です。

価格は769円。

・【夢庵】ラッキーミニねぎとろ丼御膳

ねぎとろ丼を中心にした和食セット。やさしい味わいで、小さなお子さまでも安心して食べられるメニューです。

価格は879円。

●ポケモン30周年について

ポケモンは1996年に誕生し、2026年で30周年を迎えました。

記念イヤーでは「たべる」をテーマにさまざまな企画を展開しており、本キャンペーンもその一環として実施されます。

（C）Pokemon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部