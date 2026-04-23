呉市の大和ミュージアムが23日リニューアルオープンし、全国から多くの人が詰めかけています。



（宮脇アナ 中継）

数多く並ぶ実物展示からリニューアルされた様子を感じとることができます。1年の工事を経て新しくなった大和ミュージアム。今、私がいるのが3階です。ここから見下ろすと、10分の1｢戦艦大和」です。きょうこれまでの様子を振り返ります。





雨にも関わらず開館前からおよそ700人が列をつくりました。■来館者「東京から。一年間待ったのでうれしい」「最高に気分が高揚しています」■テープカット「それでは、どうぞ」「（拍手）」23日リニューアルオープンした大和ミュージアムは、デジタル資料も豊富に揃えるなど展示総数を2100点に増やし来館者を迎えます。10分の1サイズの｢戦艦大和」は海底調査に基づき艦首の菊の御紋を5センチ小さくするなど、これまで以上に正確に再現しています。また航空機のプロペラやエンジンなどの実物展示も充実させ、ものづくりの街・呉の歴史を感じることもできます。■大和ミュージアム 戸髙 一成 館長「前の大和ミュージアムを見た人も違う関心興味を持ってもらえると思います。」呉の歴史を様々な角度から感じる大和ミュージアム。開館は午後6時までです。【2026年4月23日放送】