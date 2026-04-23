今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第19回（2026年4月23日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

誘拐。りんは環を追って婚家へ

いきなり誘拐！

環（宮島るか）が長屋の外でひとり、手毬（まり）で遊んでいると、いきなり現れた男にさらわれてしまう。

連れ去られた瞬間、すぐに美津（水野美紀）が気づいて声をあげるが、間に合わない。

男は単なる誘拐ではなく、環を奥田家に連れていったのだ。無事ではあるとはいえ、物騒な。

取り返しに婚家に向かうりん（見上愛）。美津は瑞穂屋にしばらくりんは休むと伝えに行く。無断欠勤をしないところはちゃんとしている。

卯三郎（坂東彌十郎）は母親が子どもを引き取るのは難しいであろうと心配する。

久しぶりの地元。りんが歩いていると土手の上から虎太郎（小林虎之介）の声。りんの位置からは逆光なので顔がはっきりとはわからないが、声やシルエットが虎太郎。気が緩んだのか、りんはふらっと倒れ込む。それを支える虎太郎。

東京ではシマケン（佐野晶哉）、地元では虎太郎。どっちつかずなりんを視聴者はどう感じるか、ひじょうに興味深い。

夫・亀吉（三浦貴大）、騎士・虎太郎、ちょっと気になるシマケン、手助けしてくれる卯三郎、りんを取り巻く4者4様。

奥田家は火事のあとも店は変わらず繁盛していると、虎太郎がりんに伝える。

「商売は真面目にやる人だから」とりん。そう、亀吉もよくよく考えると、大酒飲みなのと魚の食べ方が粗雑なのと、学のないコンプレックスがあること以外は、さほど悪い人でもないように描かれている。

真面目に飛脚からたたきあげて、運送業を繁盛させている商売の才能がある人なのだ。双六（すごろく）の上がりの「奥様」の夫としては十分であるはずだった。だが、人生、なかなかうまくいかない。

「俺も一緒に行く」と虎太郎がついてきてくれる。いつも虎太郎はりんの騎士のようである。

奥田家に着くと強面（こわもて）の使用人が虎太郎を取り囲むが、りんが家に入って亀吉とやりとりして出てくるまでに全員片付けていた。なかなか腕っぷしが強い。

だが東京でりんはシマケンというイケメンと親しくなっていることを虎太郎は知らないと思うと、お気の毒になってくる。

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