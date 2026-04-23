親子丼にロースカツを“イン”　新作「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」発売【かつや】

とんかつ専⾨店「かつや」は、2026年4月28日(火)から、新商品「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」を期間限定で販売する。

【画像】定食メニュー「出汁醤油ロースカツ in the 親子鍋定食」はこちら

同商品は、親子丼の中にロースカツを閉じ込めたユニークな商品。ロースカツには、コクと香りが際立つ出汁醤油を合わせており、親子丼のまろやかな味わいと絶妙にマッチしているという。テイクアウトも可能で、自宅での食事や職場でのランチなど、幅広いシーンで楽しめる。

【かつや】

「かつや」は、1998年8月に神奈川県相模原市で1号店をオープン。とんかつに使用する北米産の豚肉は、加工工場から店舗に届くまで約4週間熟成されたチルド状態で管理され、各店舗で1枚ずつ丁寧に衣付けされている。定番の「カツ丼（梅）80gロース」は税込682円、「ロースカツ定食 120gロース」は税込913円と、手頃な価格でとんかつを提供している。

〈商品概要〉

※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる

【店内メニュー】

■出汁醤油ロースカツ in the 親子丼

通常店舗：税込979円/券売機店舗：税込980円

■出汁醤油ロースカツ in the 親子鍋定食

通常店舗：税込1,089円/券売機店舗：税込1,090円

【テイクアウトメニュー】

■出汁醤油ロースカツ in the 親子丼弁当

通常店舗：税込961円/券売機店舗：税込980円