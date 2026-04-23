【新学期】自転車事故10代で多発し注意呼びかけ　傘や袋を巻き込み重傷事故　リコール製品のハンドルロック　NITE

新年度がスタートし、4月からは交通反則通告制度が自転車にも適用されるなか、23日、NITE＝製品評価技術基盤機構は、10代で多発する自転車事故を防ぐための注意喚起を行った。

NITEによると、自転車の事故は、2021年から2025年までの5年間に299件が報告されている。そのうち8割が重傷事故となっていて、年代別では10代の事故が最多となっている。

また、事故の原因としては、「走行中にハンドルがロックした」ケースが多くみられ、この場合はリコール対象製品による事故が多くを占めている。

ほかにも、変形した泥よけや、傘・袋等の異物を巻き込み、前輪がロックして転倒する事故も多く発生している。

2023年3月には、自転車の泥よけの固定ねじが脱落して泥よけが前輪に巻き込まれ、前輪がロックし転倒、負傷した事例なども発生している。

NITEは「自転車の事故」を防ぐポイントとして、以下をあげている。

(1)車輪への巻き込みのおそれがないか確認

泥よけが曲がったり外れたりしていると車輪に巻き込まれるおそれ。自転車を使用するときは、泥よけに変形や外れがないか確認する。

ハンドルや手首等に買い物袋や傘などをぶら下げていると、車輪に巻き込まれて車輪がロックされ、バランスを崩して転倒するおそれがある。荷物はハンドルにぶら下げたりせず、かごに入れる。

(2)ブレーキの効き具合を確認

ブレーキの効きが甘い状態で走行を続けると、制動不良などによって転倒するおそれがある。歩行者などと衝突したり巻き込んだりするおそれもあるため、必ず乗車前にブレーキの効きを確認する。

(3)チェーンの状態を確認

自転車のチェーンは、走行するにつれ徐々に伸びて、たるみが発生する。

チェーンが伸びた場合やさびがひどい場合は、自転車の販売店などに相談する。

(4)車輪やハンドルまわり、ペダルの緩みやがたつきを確認

車輪やハンドルまわり、ペダルに緩みやがたつきがないか確認する。