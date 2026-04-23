INI佐野雄大、岩田アナ＆納言の劇的イメチェンをベタ褒め 大西流星はファッション査定に興味津々
11人組グローバルボーイズグループ・INIの佐野雄大と、7人組グループ・なにわ男子の大西流星が、23日放送の日本テレビ系バラエティ『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜）に出演。芸能人が本気で挑むガチンコ企画「前髪ぱっつんチェンジ」＆「いらない服ピッタリ売ってゴチになります」にそれぞれ登場する。
【番組カット】ブルーとグレーのシャツ姿で登場した大西流星
佐野は、「前髪ぱっつんチェンジ」企画に見届け人として登場。今一歩抜けきれない芸能人が、現状を打破するために前髪をぱっつんにしてイメージチェンジする同企画には、岩田絵里奈アナ、お笑いコンビ・納言の薄幸、LiLiCo、そしておいでやす小田が挑戦する。
岩田は今年4月にフリーに転身。アナウンサー戦国時代ともいわれる現在、「埋もれないアナウンサーになりたい」と森香澄のようなあざとかわいい系アナウンサーを目指したいと話す。いざカットに挑むと、あまりの変貌ぶりに、見届け人となった俳優の桜井日奈子も「めちゃめちゃかわいい」と大絶賛。先輩アナウンサーの伊藤遼も唖然とした様子をみせる。
同じく見届け人の佐野は、薄幸の変貌ぶりをベタ褒め。お酒とタバコがトレードマークで、やさぐれ女芸人とも呼ばれる薄幸だが、イメージを変えて「美容系の広告が欲しい」と意気込みを明かす。変貌を遂げた姿に、佐野も思わず「めちゃくちゃ路線変更になってる」と驚きをみせる。
一方大西は、オシャレ芸能人が自宅のクローゼットからレアモノ＆ブランド品を持ちこんで買い取り査定バトルに挑戦する「いらない服ピッタリ売ってゴチになります」企画に見届け人として登場。今回は「セカンドストリート」を舞台に集まったオシャレ芸能人、河合郁人、大沢あかね、村重杏奈らが設定金額5万円、ピタリ賞の賞金10万円獲得を目指し参戦する。
河合は高額のスウェットをはじめ、一時期ハマっていたというハイブランドをいくつか持参するも、プロの査定に「めっちゃ怖い」と恐怖をみせる。しかし査定結果がでると、「マジ、ピタリいける可能性あると思います」と自信を取り戻す。そんな河合と同じく村重も、世界的アーティスト・BLACKPINKのLISAと同じアイテムなど、高級ブランドを多数持ち込んで勝負に挑むが、ブチギレる場面も…。
真剣に取り組むオシャレ芸能人たちを前に、大西は「日本での需要が気になる」と興味津々。サイズや需要、状態など全く読めない査定ポイントに「めっちゃいい対決」と興奮する様子もみせる。果たしてピタリ賞は出るのだろうか。
【番組カット】ブルーとグレーのシャツ姿で登場した大西流星
佐野は、「前髪ぱっつんチェンジ」企画に見届け人として登場。今一歩抜けきれない芸能人が、現状を打破するために前髪をぱっつんにしてイメージチェンジする同企画には、岩田絵里奈アナ、お笑いコンビ・納言の薄幸、LiLiCo、そしておいでやす小田が挑戦する。
同じく見届け人の佐野は、薄幸の変貌ぶりをベタ褒め。お酒とタバコがトレードマークで、やさぐれ女芸人とも呼ばれる薄幸だが、イメージを変えて「美容系の広告が欲しい」と意気込みを明かす。変貌を遂げた姿に、佐野も思わず「めちゃくちゃ路線変更になってる」と驚きをみせる。
一方大西は、オシャレ芸能人が自宅のクローゼットからレアモノ＆ブランド品を持ちこんで買い取り査定バトルに挑戦する「いらない服ピッタリ売ってゴチになります」企画に見届け人として登場。今回は「セカンドストリート」を舞台に集まったオシャレ芸能人、河合郁人、大沢あかね、村重杏奈らが設定金額5万円、ピタリ賞の賞金10万円獲得を目指し参戦する。
河合は高額のスウェットをはじめ、一時期ハマっていたというハイブランドをいくつか持参するも、プロの査定に「めっちゃ怖い」と恐怖をみせる。しかし査定結果がでると、「マジ、ピタリいける可能性あると思います」と自信を取り戻す。そんな河合と同じく村重も、世界的アーティスト・BLACKPINKのLISAと同じアイテムなど、高級ブランドを多数持ち込んで勝負に挑むが、ブチギレる場面も…。
真剣に取り組むオシャレ芸能人たちを前に、大西は「日本での需要が気になる」と興味津々。サイズや需要、状態など全く読めない査定ポイントに「めっちゃいい対決」と興奮する様子もみせる。果たしてピタリ賞は出るのだろうか。