M!LK、「番組公式応援団」未来のスターを密着指導 毎週行っている“ある儀式”とは
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、25日放送の日本テレビ系『全力チャンプ』（後1：30〜）に番組公式応援団として登場。出場チームそれぞれに密着し、渾身のアドバイスをプレゼントする。
【番組カット】ある儀式とは…塩崎太智が伝授
同番組は、未来のスターを発掘するコンテストバラエティー。全国民を主役に、普段スポットライトの当たらない「隠れた才能の持ち主」や「未来のスター」を輝かせるオリジナルの大会を開催する。今回の大会は「第1回 分業カラオケ選手権」。100点満点を出すのが困難な超難関曲をチームで分担しながら歌唱し、その得点を競う団体戦を行う。
番組公式応援団として登場するM!LKのうち、メンバーの佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、山中柔太朗が、審査で勝ち残った4チームそれぞれに密着し、歌唱ポイントや衣装のアドバイス、チーム作りの極意までを伝授。リーダーの吉田仁人は、番組MCとして大会を進行する。
まず佐野が密着するのは、TikTok歌うま配信者の顔を持つ3人組、チーム「Unity」。高校の同級生だという3人は、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」に挑戦する。難関曲に挑む3人に佐野は、歌割りにおける“引く勇気”を伝授する。
山中は、洗足学園音楽大学のミュージカルコースに通う4年生8人組、チーム「Sophomore」に密着。Superflyの「タマシイレボリューション」を、パワフルで圧巻のコーラスとともに披露する8人に、“笑顔の○○○○○○○”を伝授する。
塩崎は、カラオケ大会で優勝常連の九州出身4人組、チーム「Q宇宙男児（きゅうちゅうだんじ）」に密着。普段会社員として働く彼らは、限られた時間の中で1日8時間の猛特訓をするも、スランプに陥ってしまう。スランプから抜け出すため、塩崎が伝授したのは、M!LKも毎週行っているという“ある儀式”だった。
曽野は、今大会唯一の男女混成チーム「Teens」に密着。歌唱大会で賞を総なめにする最強中高生が、曽野のメンバーカラーの衣装を身にまとい登場する。さらに曽野がプレゼントしたあるものも…。
大会見届け人には、伊集院光・横田真悠・レインボーらが登場。「分業カラオケ選手権」初代チャンピオンに輝くのは果たしてどのチームなのか。
【番組カット】ある儀式とは…塩崎太智が伝授
同番組は、未来のスターを発掘するコンテストバラエティー。全国民を主役に、普段スポットライトの当たらない「隠れた才能の持ち主」や「未来のスター」を輝かせるオリジナルの大会を開催する。今回の大会は「第1回 分業カラオケ選手権」。100点満点を出すのが困難な超難関曲をチームで分担しながら歌唱し、その得点を競う団体戦を行う。
まず佐野が密着するのは、TikTok歌うま配信者の顔を持つ3人組、チーム「Unity」。高校の同級生だという3人は、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」に挑戦する。難関曲に挑む3人に佐野は、歌割りにおける“引く勇気”を伝授する。
山中は、洗足学園音楽大学のミュージカルコースに通う4年生8人組、チーム「Sophomore」に密着。Superflyの「タマシイレボリューション」を、パワフルで圧巻のコーラスとともに披露する8人に、“笑顔の○○○○○○○”を伝授する。
塩崎は、カラオケ大会で優勝常連の九州出身4人組、チーム「Q宇宙男児（きゅうちゅうだんじ）」に密着。普段会社員として働く彼らは、限られた時間の中で1日8時間の猛特訓をするも、スランプに陥ってしまう。スランプから抜け出すため、塩崎が伝授したのは、M!LKも毎週行っているという“ある儀式”だった。
曽野は、今大会唯一の男女混成チーム「Teens」に密着。歌唱大会で賞を総なめにする最強中高生が、曽野のメンバーカラーの衣装を身にまとい登場する。さらに曽野がプレゼントしたあるものも…。
大会見届け人には、伊集院光・横田真悠・レインボーらが登場。「分業カラオケ選手権」初代チャンピオンに輝くのは果たしてどのチームなのか。