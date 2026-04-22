お笑いコンビ・チョコレートプラネットが21日、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の日本語版プレミアム試写会にアンバサダーとして登場。松尾駿さん（43）が、劇中に登場するキャラクター・ヨッシーの声まねを披露し、会場を盛り上げました。

映画は『スーパーマリオ』の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され全世界で累計興行収入2000億円以上（映画会社発表）を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目です。

イベントには、マリオの生みの親で、映画の共同プロデューサーをつとめる宮本茂さんがサプライズで登場。今作から登場する人気キャラクター、ヨッシーの声優について「ヨッシーはドナルド・グローヴァーさんっていうアメリカの役者さんで。“どうしてもマリオの映画に出たいんだ。ヨッシーをやりたい”と（言われた）。“ヨッシーって、ヨッシーしか言わないですよ”って（言ったら）、でも“俺は20種類のヨッシーが言える”みたいなことで。じゃあ、それはグローバルだっていうことで、全世界同じ（声）なんですよ。だから、日本のヨッシーの役者さんはいない」と裏話を明かしました。

■チョコプラ・松尾がヨッシーの声まねに挑戦

すると、松尾さんが「40種類の声ができれば、もしかしたら（次回作への起用が）あるかもしれない？」とヨッシーの新声優に意欲を見せると、宮本さんから「次回は…」という前向きな答えが。そこで、松尾さんが何種類のヨッシーが言えるか、声まねに挑戦することに。

松尾さんは「ヨッシー」「ヨッシー？」「ヨッシー！」と様々な種類の声を披露していきますが、途中からバリエーションが尽きてしまい、最初と全く同じ「ヨッシー」に。最後は、ごまかすかのように「ヨッシ〜〜〜〜〜〜〜〜〜」と持ちネタであるIKKOさん風に絶叫すると「僕には無理そうです」と宮本さんに頭を下げ、降参しました。

イベントには、チョコレートプラネットや宮本さんのほか、宮野真守さんたち日本語版の声優陣、映画のアンバサダーをつとめる西野七瀬さん、HIKAKINさんが登壇しました。