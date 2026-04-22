【カードキャプターさくら】CONVERSE TOKYOとCLAMPコラボのラストを飾るコレクション！
アパレルブランド〈CONVERSE TOKYO〉と女性創作集団〈CLAMP〉の8作品にわたるコラボプロジェクトが展開されてきたが、ラストを飾る『カードキャプターさくら』とのコレクションが、2026年4月24日（金）より順次発売される。
＞＞＞コラボアイテムをチェック！（写真24点）
本プロジェクトでは、CLAMPが手がけてきた8作品を起点に、物語性とファッションが交差する特別なコレクションを発売してきた。そして本プロジェクトのラストを飾る作品として、『カードキャプターさくら』が登場。第一弾では、Tシャツ・ポーチチャーム・ディフューザーの3型をラインナップ。なお、第二弾は2026年5月下旬頃の発表を予定している。
2026年4月24日（金）より、CONVERSE TOKYO ミヤシタパーク店・梅田店・名古屋店にて先行発売。その他店舗（※御殿場アウトレット店を除く）およびオンラインストアでは、2026年5月1日（金）より受注販売の受け付けを開始する。なお、受注販売受け付けは5月10日（日）までを予定している。
CLAMPは、いがらし寒月・大川七瀬・猫井・もこなの4名からなる創作集団。1989年に商業誌デビュー以降、『X -エックス-』『魔法騎士レイアース』『カードキャプターさくら』『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』『xxxHOLiC』など、少女誌・少年誌・青年誌を横断し、数多くの名作を生み出してきた。アニメ『コードギアス』シリーズではキャラクターデザイン原案、Production I.Gとのコラボ作品『BLOOD-C』シリーズではシリーズ構成・脚本を手掛けるなど、ジャンルを超えて活躍の幅を広げている。
『カードキャプターさくら』とのコラボレーションでは、第一弾として全3アイテムをラインナップ。それぞれのアイテムには、木之本桜を想起させる ”桜” と ”羽” 、そしてCONVERSE TOKYOの象徴でもある ”星” を掛け合わせたスペシャルなアイコンを施している。
Tシャツは、クロウカードの『光（THE LIGHT）』・『闇（THE DARK）』、さくらカードの『鏡（THE MIRROR）』・『風（THE WINDY）』、クリアカードの『飛翔（FLIGHT）』・『逆戻（REWIND）』をモチーフに展開。胸元にはカードの表面、背面にはカードの裏面のデザインを配し、カードの魔力をその身に纏うような一着に仕上げている。
ディフューザーは、クロウカードの『花（THE FLOWER）』をモチーフにしたアイテム。木之本桜をイメージしたピンクを基調としたエターナルフラワーを挿して飾ることができ、日常の中に作品の空気感を感じる香りがやさしく広がる。
劇中の印象的なコマを配したポーチチャームは、物語の一瞬をそのまま切り取ったかのような仕上がり。アートピースのような佇まいで、触れるたびに物語の断片がよみがえる。
CLAMPの描く世界観とCONVERSE TOKYOの感性が織りなす本コラボレーション。シリーズのラストを飾るにふさわしく、『カードキャプターさくら』の世界観を丁寧に落とし込んだコレクションに仕上がりました。作品への敬意を随所に込め、コラボレーションならではの魅力を表現しています。
（C）CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD.／講談社
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本プロジェクトでは、CLAMPが手がけてきた8作品を起点に、物語性とファッションが交差する特別なコレクションを発売してきた。そして本プロジェクトのラストを飾る作品として、『カードキャプターさくら』が登場。第一弾では、Tシャツ・ポーチチャーム・ディフューザーの3型をラインナップ。なお、第二弾は2026年5月下旬頃の発表を予定している。
CLAMPは、いがらし寒月・大川七瀬・猫井・もこなの4名からなる創作集団。1989年に商業誌デビュー以降、『X -エックス-』『魔法騎士レイアース』『カードキャプターさくら』『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』『xxxHOLiC』など、少女誌・少年誌・青年誌を横断し、数多くの名作を生み出してきた。アニメ『コードギアス』シリーズではキャラクターデザイン原案、Production I.Gとのコラボ作品『BLOOD-C』シリーズではシリーズ構成・脚本を手掛けるなど、ジャンルを超えて活躍の幅を広げている。
『カードキャプターさくら』とのコラボレーションでは、第一弾として全3アイテムをラインナップ。それぞれのアイテムには、木之本桜を想起させる ”桜” と ”羽” 、そしてCONVERSE TOKYOの象徴でもある ”星” を掛け合わせたスペシャルなアイコンを施している。
Tシャツは、クロウカードの『光（THE LIGHT）』・『闇（THE DARK）』、さくらカードの『鏡（THE MIRROR）』・『風（THE WINDY）』、クリアカードの『飛翔（FLIGHT）』・『逆戻（REWIND）』をモチーフに展開。胸元にはカードの表面、背面にはカードの裏面のデザインを配し、カードの魔力をその身に纏うような一着に仕上げている。
ディフューザーは、クロウカードの『花（THE FLOWER）』をモチーフにしたアイテム。木之本桜をイメージしたピンクを基調としたエターナルフラワーを挿して飾ることができ、日常の中に作品の空気感を感じる香りがやさしく広がる。
劇中の印象的なコマを配したポーチチャームは、物語の一瞬をそのまま切り取ったかのような仕上がり。アートピースのような佇まいで、触れるたびに物語の断片がよみがえる。
CLAMPの描く世界観とCONVERSE TOKYOの感性が織りなす本コラボレーション。シリーズのラストを飾るにふさわしく、『カードキャプターさくら』の世界観を丁寧に落とし込んだコレクションに仕上がりました。作品への敬意を随所に込め、コラボレーションならではの魅力を表現しています。
（C）CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD.／講談社
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