【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年4月27日〜5月3日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月27日〜5月3日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月20日〜4月26日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では一旦自分のこだわりを手放します』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分の立ち位置や周囲の人達の思惑が冷静に客観視できてきます。過去の環境に戻りたくても無理があることを悟るでしょう。仕事や公の場では先に自分の土台を整えていきたいので、新しいことを進めていくことにあまり気が向かないようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分のスタイルを手放していきます。相手をコントロールするためには、自分の気持ちを押し付けている場合じゃないと考え、精神的に大人な行動を見せていくでしょう。シングルの方は、こちらの素の姿を気付く人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の大事にしていきたいものがわかりやすく見えてきます。
｜時期｜
4月27日 嘘が増えてしまう ／ 5月2日 現実逃避
｜ラッキーアイテム｜
田舎町
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞