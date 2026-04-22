元鉄工所勤務グラドル26歳、タイトな美肩ショットが「スタイル抜群」「綺麗すぎ」
アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビアアイドル・ちとせよしのが、22日までにInstagramを更新。近影を披露した。
【写真】元鉄工所勤務26歳グラドルが「スタイル抜群」、大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。昨年10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
そんな彼女が「お姉さんな日でした」とつづり披露したのは、タイトな肩出しトップス姿。「自分のインスタ見てるとヘアメイクで本当に変わるなぁって 気分で色々チャレンジしていきたいな〜 最近、髪の毛巻くの上手くなってきた みんなはどんなテイストの私が好きですか？」と呼びかけた。ファンからは「スタイル抜群」「綺麗すぎ」といった声が集まっている。
引用：「ちとせよしの」Instagram（＠chitose_yoshino）、X（@chitose_yoshino）
【写真】元鉄工所勤務26歳グラドルが「スタイル抜群」、大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。昨年10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
そんな彼女が「お姉さんな日でした」とつづり披露したのは、タイトな肩出しトップス姿。「自分のインスタ見てるとヘアメイクで本当に変わるなぁって 気分で色々チャレンジしていきたいな〜 最近、髪の毛巻くの上手くなってきた みんなはどんなテイストの私が好きですか？」と呼びかけた。ファンからは「スタイル抜群」「綺麗すぎ」といった声が集まっている。
引用：「ちとせよしの」Instagram（＠chitose_yoshino）、X（@chitose_yoshino）