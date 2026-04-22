夜ドラ『ラジオスター』【第15話あらすじ】 初の野外生中継で緊急事態
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）の第14話・第15話が、22日に2話連続放送される。
【場面カット】『ラジオスター』初の野外生中継…参加者が倒れる
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第15話 あらすじ
じょじょに雨は弱まり避難指示も解除された。ようやく一息つくカナデ（福地桃子）たちだったが、反省点も多く、ラジオスターには課題が山積みだと認識する。まずは、より認知度をあげることを目的として、外からの放送にチャレンジする。町民運動会に放送ブースを設置し生放送を行うのだ。初の中継は順調に進んでいたのだが、急に参加者の1人が、その場に倒れてしまう。
【場面カット】『ラジオスター』初の野外生中継…参加者が倒れる
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
じょじょに雨は弱まり避難指示も解除された。ようやく一息つくカナデ（福地桃子）たちだったが、反省点も多く、ラジオスターには課題が山積みだと認識する。まずは、より認知度をあげることを目的として、外からの放送にチャレンジする。町民運動会に放送ブースを設置し生放送を行うのだ。初の中継は順調に進んでいたのだが、急に参加者の1人が、その場に倒れてしまう。