【横浜】花に癒される春イベント『FLOWER GARDEN 2026』をレポート

横浜赤レンガ倉庫で毎年人気の春イベント『FLOWER GARDEN 2026』が今年も開催されました。約2万株の花々に囲まれながら、ゆったりとした時間を過ごせる癒しの空間です。2026年は「Take a Break」をテーマに、忙しい日常を忘れてリラックスできる演出が満載。デートやおでかけにもぴったりな、春限定の特別な体験をご紹介します。

約2万株の花が広がる絶景空間

会場には約1,200㎡の敷地いっぱいに、色とりどりの花が咲き誇っていました。使用されている花は18種類以上、総数は約20,000株です。

横浜港を背景に広がる花畑は、まるで絵画のような美しさ。どこを切り取ってもフォトジェニックで、写真撮影にもぴったりです。

さらに今年は、カラーごとに異なる癒しを感じられる演出も取り入れられています。視覚だけでなく、心まで整うような体験ができるのが魅力です。

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花と過ごす癒しの体験が魅力

『FLOWER GARDEN 2026』は、ただ花を見るだけのイベントではありません。

花畑の中でゆったり過ごしたり、空を見上げてリラックスしたりと、“過ごし方そのもの”を楽しめる空間になっています。

会場では音楽が流れ、タイミングによっては生演奏も実施されていました♪

花と音に包まれることで、より深いリラックスを感じることができ、日常を少し離れて自分を整える時間を過ごすことができました。

キッチンカーで春ピクニック気分

会場にはキッチンカーや週末限定のマルシェも登場。軽食やドリンクを楽しみながら、花に囲まれて過ごす時間は格別です。

ピクニックのような感覚で、ゆったりとしたひとときを楽しめました。

こちらのメニューは赤レンガ倉庫の館内でいただけます。友人とのおでかけはもちろん、ひとり時間にもぴったりです♪

夜は幻想的なライトアップに

夕方からは、花畑がライトアップされて幻想的な雰囲気に変わります。

昼間とは異なるロマンチックな空間が広がり、デートや特別な時間にも♡時間帯によって違う表情を楽しめるのも、このイベントの魅力です。

『FLOWER GARDEN 2026』は、花に囲まれながら心を整えられる特別なイベントでした。

忙しい日常から少し離れて、ゆったりとした時間を過ごしたい方にぴったり。横浜で自分を満たすひとときを過ごすことができ、とても有意義な感を過ごせました。

＜開催概要＞

期間：2026年3月27日（金）～4月19日（日）計24日間

※雨天決行、荒天時は休業することがあります

※ライトアップ 17:30～21:00

※4月19日(日) は13:00より会場で使用した花を無料配布、18:00イベント終了。

会場：横浜赤レンガ倉庫イベント広場（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）

入場料：無料 ※飲食・物販代等は別途