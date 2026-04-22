森香澄、ピーチ・ジョン新ミューズに 夏の爽やかランジェリーを着こなす【写真たくさん】
タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が、ピーチ・ジョンのブランド新ミューズに就任することが22日、発表された。同日、第1弾となるビジュアル＆動画が解禁となった。
【写真たくさん】森香澄、夏の爽やかランジェリー着こなす
森は、マスターブランドであるPEACH JOHNと、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生したPJ BASIC by PEACH JOHNのブラを着用。PEACH JOHNのビジュアルは、森も普段から愛用しているというブランドを代表するシリーズ「ナイスバディブラ」をはじめ、夏ランジェリーを着こなす爽やかなビジュアルに仕上がった。
着用することで、やせ型もグラマーさんもメリハリのある理想の比率に近づき、全身スタイルアップして魅せる、「ナイスバディブラ」シリーズ。「バストが上がって体全体もきれいに見えるし、ホールド感があって安心できます。」と、ミューズの森も“きれいに盛れて、頼れるブラ”とお気に入りだというシリーズとなっている。
分厚い下厚カップでボリュームアップ＆寄せ上げ、くっきり盛り谷間をメイクする、ラクな着け心地のノンワイヤーブラ。光沢ある生地調の部分と、繊細な花柄部分のマリアージュが美しいランジェリーライクなデザイン。新色は肌になじんで華やぐ、くすみカラーだ。
カップとサイドベルトの肌側に、接触冷感機能の生地を使用した、着けた瞬間ひんやり涼しい、猛暑対策ブラ。レースやカップ表側の生地、パッドにも通気性を考慮した素材でムレにくい仕様に。ざっくりとした網目で通気性のある大ぶりの花柄レースと、センターの3連リング型のチャームのデザインが、洗練された大人な色気を演出する。
シンプルで洗練されたデザインと、日常にぴったりな着け心地を追求したPJ BASIC by PEACH JOHNのシグネチャーアイテム「コットンミックスロゴノンワイヤー」シリーズから、28日発売のバックホックのデザインの新色。下厚カップで美胸をメイクしながら、ヘルシーでナチュラルな印象を作り出すシンプルなデザイン。身生地はコットン93%以上を使用したナチュラルな肌ざわりで、のびのび過ごしたい時や、軽めの運動時にも使える。
【写真たくさん】森香澄、夏の爽やかランジェリー着こなす
森は、マスターブランドであるPEACH JOHNと、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生したPJ BASIC by PEACH JOHNのブラを着用。PEACH JOHNのビジュアルは、森も普段から愛用しているというブランドを代表するシリーズ「ナイスバディブラ」をはじめ、夏ランジェリーを着こなす爽やかなビジュアルに仕上がった。
分厚い下厚カップでボリュームアップ＆寄せ上げ、くっきり盛り谷間をメイクする、ラクな着け心地のノンワイヤーブラ。光沢ある生地調の部分と、繊細な花柄部分のマリアージュが美しいランジェリーライクなデザイン。新色は肌になじんで華やぐ、くすみカラーだ。
カップとサイドベルトの肌側に、接触冷感機能の生地を使用した、着けた瞬間ひんやり涼しい、猛暑対策ブラ。レースやカップ表側の生地、パッドにも通気性を考慮した素材でムレにくい仕様に。ざっくりとした網目で通気性のある大ぶりの花柄レースと、センターの3連リング型のチャームのデザインが、洗練された大人な色気を演出する。
シンプルで洗練されたデザインと、日常にぴったりな着け心地を追求したPJ BASIC by PEACH JOHNのシグネチャーアイテム「コットンミックスロゴノンワイヤー」シリーズから、28日発売のバックホックのデザインの新色。下厚カップで美胸をメイクしながら、ヘルシーでナチュラルな印象を作り出すシンプルなデザイン。身生地はコットン93%以上を使用したナチュラルな肌ざわりで、のびのび過ごしたい時や、軽めの運動時にも使える。