「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月21日の第1試合でBEAST Xの中田花奈（連盟）が、今やチームの柱としての風格すら漂わせる輝きを放ちながら登場した。

【映像】自信の笑顔と美ボディ 中田花奈の入場シーン

レギュラーシーズンでは個人8位、＋228.4ポイントという驚異的なスコアを叩き出し、周囲に「完全に覚醒した」と言わしめた中田。その勢いはセミファイナルの舞台でも衰えることを知らない。

この日の入場シーンでは、綺麗に切り揃えられた前髪が印象的なヘアスタイルで登場。グラビア写真集が大ヒットを記録しているその抜群のスタイルを、お馴染みのミニスカートと黒タイツのユニフォーム姿で披露した。何よりファンの目を引いたのは、その表情だ。かつての緊張感に満ちた面持ちではなく、自らの好調さを裏付けるような、自信に満ち溢れた極上のスマイルをカメラに向けた。

雀力とビジュアルの両面で進化を続ける中田に、視聴者からは「かわいさレベチ」「脚きれいだなぁｗ」「かなりんのスマイルいただきました」「中田人気はすごい」「カワイイねえ」と、感嘆とエールが入り混じったコメントが寄せられた。

元アイドル雀士という枠を超え、立派なMリーガーになりつつある中田。その弾けるような笑顔は、ファイナル進出へ向けて突き進むBEAST Xにとって、最高の追い風となっている。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

