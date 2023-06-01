櫻井翔“BAKUNE”新TVCMで“過去最高の疲れ”を熱演!?ベッドで横になると「今日イチで気持ちいい～！」

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櫻井翔が出演する『疲れたらBAKUNE』篇 （30秒、15秒）が、4月24日より全国（一部地域を除く）でオンエア開始となる。放送に先駆けて、CMとメイキング映像が公開された。

また、5月10日の母の日、そして6月21日の父の日に向け、櫻井が両親への想いを語りながらプレゼントしたい“BAKUNE”を選ぶWEB動画（全4篇）が4月24日から配信、4月下旬以降YouTubeにて公開される。なお、“BAKUNE”を愛用しているエピソードなどを語ったインタビュー映像およびCMメイキング映像は、4月22日から公式サイトで公開されている。

■新TVCMストーリー

本TVCMは“BAKUNE”を着て疲労回復した“BAKUNE櫻井さん”と、疲れで眠気が抜けない“パジャマ櫻井さん”の2役を櫻井翔がひとりで演じる人気シリーズの第3弾。リカバリーウェア業界を牽引するブランドとして、血行促進や寝返りを妨げない設計など目に見えないテクノロジーや効果、製品の魅力をしっかり伝えることを第一としつつ、上質なトーンで描くことにより、元気な“BAKUNE櫻井さん”との会話劇を楽しく、そしてわかりやすく演出している。

寝グセがついたヘアと眠気が抜けない表情で“過去最高に疲れている自分”を表現しながらも、どこか愛らしさが漂い親しみが感じられる櫻井の熱演に注目だ。

ベッドで目を覚ましながらも身体を起こすことができない “パジャマ櫻井さん”に「疲れてるね～」と声をかけたのは、“BAKUNE”を着て睡眠中にリカバリーした“BAKUNE櫻井さん”。“BAKUNE櫻井さんは”疲れが抜けず「あと5分～」「もうちょっとだけ…」と寝返りをうつ“パジャマ櫻井さん”を優しく気遣いながら、自身が着用しているウェアをオススメするように、そっと“BAKUNE”のロゴをアピール。その夜も“BAKUNE”を着て心地よく眠ることがで きた“BAKUNE櫻井さん”は「疲れたら“BAKUNE”」のセリフとともに爽やかな笑顔を披露する。

■撮影エピソード

◎“過去最高の疲れ”を求められ真剣な表情で演技に向き合う櫻井

“BAKUNE”を着た“BAKUNE櫻井さん”と疲れている“パジャマ櫻井さん”の2役を演じるCMシリーズも3年目に入り、リラックスした表情でスタジオに登場した櫻井だが、撮影前の打ち合わせで「『櫻井さん史上、最高に疲れている櫻井さん』を見せてください！」とオーダーを受けると表情は一変。さらに、その疲れ具合もシリアス過ぎず、どこかチャーミングな雰囲気が漂う感じで…と難度の高い演技を求められたものの、櫻井は真面目な表情で「わかりました」と返事をすると、わざと寝グセに見えるよう髪型を整え、少し眠そうな表情でカメラの前に入りスタンバイした。

◎無事にOKを獲得！「本当に疲れているのでは？」と心配する声も

“過去最高の疲れ”を表現するため表情や仕草を模索していた櫻井だが、これまで多忙を極めても仕事の現場で疲れを見せずに過ごしてきたためか、演技が決まらず苦戦気味の様子。櫻井は「あ～眠い～…」のセリフを連呼しながら疲れの表現を追求し、監督が「OK」の合図を出しても「もう1回やらせてください」と自ら撮り直しを申し出るひと幕も見られた。

櫻井はさらに演技を突き詰め、チャレンジを繰り返しながら無事にOKテイクを獲得。周囲からは「本当に疲れているのでは？」と心配する声も聞かれたが、カメラが止まるとニッコリと笑を見せていた。

◎「今日イチで気持ちいい～！」と感激

“BAKUNE櫻井さん”を演じるため“BAKUNE”を着て再登場した櫻井。今作では“BAKUNE Dry Men‘s”（ネイビー）の半袖トップスとロングパンツを着用し、セット販売ではない組み合わせでも快適に着られることを表現。

“BAKUNE”に着替えた櫻井は、これまでの“過去最高の疲れ”とはまったく異なる元気な笑顔でスムーズな演技を連発。この日最後の撮影は“BAKUNE”を着てベッドで横になるシーンだったが、櫻井は「今日イチで気持ちいい～！ このまま眠ってしまいそう（笑）」と最高の笑顔で演じ切り、無事にすべての撮影を完了した。

■櫻井翔 インタビュー