Mr.Children、「しるし」が自身5作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
Mr.Childrenの「しるし」が、4月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数80万8836回を記録。累積再生数が1億76万3809回となり、自身通算5作目【※1】の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ
本作は、2006年11月にCDシングルとして発売。「オリコン週間シングルランキング」（2006年11月27日付）で初登場1位を獲得。累積売上は74.0万枚。俳優・志田未来主演のドラマ『14才の母 〜愛するために 生まれてきた〜』（日本テレビ系／2006年10月期放送）の主題歌として起用された。
【※1】Mr.Childrenの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順／「HANABI」「名もなき詩」「innocent world」「Sign」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間：2026年4月13日〜19日）＞
【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ
本作は、2006年11月にCDシングルとして発売。「オリコン週間シングルランキング」（2006年11月27日付）で初登場1位を獲得。累積売上は74.0万枚。俳優・志田未来主演のドラマ『14才の母 〜愛するために 生まれてきた〜』（日本テレビ系／2006年10月期放送）の主題歌として起用された。
【※1】Mr.Childrenの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順／「HANABI」「名もなき詩」「innocent world」「Sign」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間：2026年4月13日〜19日）＞