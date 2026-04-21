東京都中央区の日本橋川沿いで進められている日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業で、街区の名称が「東京ミッドタウン日本橋」（中央区日本橋）と決まった。再開発に参画する三井不動産と野村不動産が明らかにしたもので、工事は9月末に完成し、2027年秋にグランドオープンする。

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名称は、街区が江戸時代以降、日本の商業、金融、文化の中心地となり、開国後に世界とつながり続けてきた歴史から、日本の新しい価値を世界に発信する街につけられている「東京ミッドタウン」ブランドを採用した。東京ミッドタウンの名称がつく街区は六本木、日比谷、八重洲に次ぐ4カ所目となる。

街区はA、B、C、Dの4街区に分かれる。A街区は地下2階、地上4階建て延べ約5,300平方メートルの施設に商業施設と業務施設が入り、中央区指定有形文化財の日本橋野村ビルディング旧館の外観が保存・活用される。

B街区は日本橋川に向けて開かれた地下2階、地上7階建て延べ約6,600平方メートルの複合施設「日本橋リバーサイドテラス」が整備される。水辺に面した商業施設と48戸の住宅が入り、都心にありながら水と緑を感じることができる場所になる。

C街区は「日本橋野村三井タワー」となる。地下5階、地上52階建て延べ約37万5,000平方メートル、高さ284メートルの高層施設で、地下1〜地上3階に商業施設、39〜47階に米ホテル大手・ヒルトンの最高級ブランドホテル「ウォルドーフ・アストリア東京日本橋」が入居するのをはじめ、オフィス、賃貸住宅、MICE施設などが入る。

D街区は既存の日本橋一丁目三井ビルディング。地下1階から地上4階に入る商業施設の「COREDO（コレド）日本橋」は10月でいったん閉店し、リニューアルで東京ミッドタウン日本橋の商業ゾーンに生まれ変わって2027年秋に再オープンする。