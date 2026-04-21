もう「会いたい」と言われなくなった…。不倫関係が終わるサイン
不倫関係を続けていると、以前は相手から会いたいと言ってくれていたのに、気づけばその言葉がなくなっている。連絡は続いているのに、どこか距離を感じるなどの違和感を覚える瞬間があるはず。そんな風に不倫関係は、はっきり終わるよりも“静かに変わっていく”ことがほとんどです。
会う理由が“曖昧”になっている
以前は会うこと自体に意味があったのに、最近は「タイミングが合えば」「近くに来たから」など、理由が軽くなっていく。その変化は、関係への優先度が下がっているサインのひとつでしょう。
連絡の“温度”が下がっている
連絡についても、回数だけでなく、内容ややり取りの深さが変わっていくもの。短いやり取りが増えたり、会話が続かなくなったりする場合、関係の熱量が落ちている可能性があります。
未来の話が出なくなる
以前は少し先の予定や話題があったのに、それがなくなっていく。“今だけ”のやり取りが増えると、関係は自然と先細りになりやすくなります。意識的ではなくても、先を見ていない状態が続いているサインです。
終わりのサインは、わかりやすく現れるとは限りません。むしろ、小さな違和感として積み重なっていきます。その変化に気づいたとき、どう受け止めるかが、この先の関係を左右する分かれ道になるでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「見つからない」が最優先。不倫がバレそうな男性が取る典型行動