「ちゃんとメイクしてるのに…」自然体で素敵に見える女性との“決定的違い”
「しっかりメイクしているのに、なぜか浮いて見える」と違和感を覚えたことはありませんか？メイクの印象は、上手いかどうかよりも“なじんでいるか”で決まるもの。自然体で素敵に見える女性との“決定的違い”は、細かなやり方にあります。
ベースと首の色がつながっていない
自然体で素敵に見える人は、顔だけ明るくなりすぎていません。ファンデーションを塗ったあと、フェイスラインをスポンジで軽くぼかして、首との境目をなじませています。
アイメイクを全部しっかりやっている
自然体で素敵に見える人は、目元のすべてを強調しません。アイシャドウ・アイライン・マスカラのうち、どこかを引き算しています。
例えば、アイラインをしっかり引く日はマスカラを軽めにするなど、強さを分散させているのです。全部をしっかり仕上げると、目元だけ浮いて見えやすくなります。
リップの輪郭をそのまま出している
もうひとつの差は口元。自然体で素敵に見える人は、リップを塗ったあと、指やブラシで輪郭を軽くぼかしています。
そのままくっきり残すと、そこだけ色が浮いて見えてしまうもの。ほんのひと手間で、顔全体とのなじみが変わるのです。
メイクが自然に見えるかどうかは、足し算ではなく“なじませ方”で決まります。ベースメイクの境目のぼかし、アイメイクの強さの調整、リップの輪郭の処理の３つを見直すだけでも、印象は大きく変わるはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
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