小峠英二、卵のCM「ついに来たね」頭の形が“酷似” 出演理由には強烈なツッコミ
お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二（49）が21日、都内で行われた『ヨード卵・光 新CM発表会』に登場。卵のCMに出演することになり、「いつかは来ると思っていたけど、ついに来たねって感じあった」と喜びを語った。
【写真】「なんて50年だ！」公開された小峠とヨード光のヒストリー
『ヨード卵・光』は、今年で発売50周年を迎え、今年50歳を迎える小峠英二が新CMキャラクターに就任。CMでは、小峠が額に『ヨード卵・光』のシールを貼ってブランド卵の魅力を伝える。
頭の形が卵と“酷似”している小峠。CMに出演する思いを聞かれると「いつかは来ると思っていたけど、ついに来たねって感じあった」と話し、会場の笑いを誘った。
MCから『ヨード卵・光』と同じく“こだわりを持っている”ことが今回に出演につながったと水を向けられると「ハゲてるからですって」と強烈なツッコミ。続けて「どんなにこだわっている人でも、ハゲてなかったら来ていないですから」と語り、再び会場の雰囲気を明るくさせていた。
CMは5月1日から放映が始まる。イベントでは、商品を展開する日本農産工業の小山剛社長が小峠とともに50年を振り返り、料理愛好家の平野レミ（79）が“3.5分クッキング”として商品を使った料理を作った。
【写真】「なんて50年だ！」公開された小峠とヨード光のヒストリー
『ヨード卵・光』は、今年で発売50周年を迎え、今年50歳を迎える小峠英二が新CMキャラクターに就任。CMでは、小峠が額に『ヨード卵・光』のシールを貼ってブランド卵の魅力を伝える。
MCから『ヨード卵・光』と同じく“こだわりを持っている”ことが今回に出演につながったと水を向けられると「ハゲてるからですって」と強烈なツッコミ。続けて「どんなにこだわっている人でも、ハゲてなかったら来ていないですから」と語り、再び会場の雰囲気を明るくさせていた。
CMは5月1日から放映が始まる。イベントでは、商品を展開する日本農産工業の小山剛社長が小峠とともに50年を振り返り、料理愛好家の平野レミ（79）が“3.5分クッキング”として商品を使った料理を作った。