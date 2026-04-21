timelesz松島聡、初出演のフェス裏で“久々に再会”BE:FIRSTメンバーの人柄絶賛「一瞬の時間でも人の良さがでる」
【モデルプレス＝2026/04/21】timelesz（タイムレス）の松島聡が4月20日、自身のInstagramを更新。親交のあるダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーとのエピソードをつづった。
【写真】timeleszメンバーが人柄を絶賛したBE:FIRSTメンバー
4月18日・19日、北海道・大和ハウス プレミストドームでフェス型音楽ライブイベント「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」が開催され、timeleszとBE:FIRSTは2日目の19日公演に出演した。
今回、松島は「【JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026】出演させていただきありがとうございました」と感謝し、衣装姿の自身のオフショットを投稿。「初フェス。音楽と音楽で繋がりあえる空間が素敵でした」とグループ初出演となったフェスを振り返り「またいつか必ずこのステージに立てるように日々精進して参ります」と意気込みをつづった。
さらに「バックヤードで挨拶だけだったけど、久々にLEOくんと再会」と親交があることで知られるLEO（レオ）との再会を報告。「忙しいだろうに優しく挨拶返してくれて人柄が素敵でした。他のメンバーの皆さんも。一瞬の時間でも人の良さがでるって、それが全てですよね」とLEOや他メンバーの人柄を絶賛した。
松島は、2023年12月に出演した日本テレビ系「バズリズム02」（金曜深夜24時59分〜）で、音楽番組で共演したLEOと連絡先を交換したことを報告。さらに、交換から3日後には、自身初となる個展にLEOが来場したことを明かし、Instagramで2ショットを公開していた。その際も、LEOの本名「礼王」になぞらえ「礼節あるお人柄の良さと王のように周りから信頼や尊敬をされる人間性の高さが大好きです」と彼の人柄に触れていた。
そんな2人のエピソードに「お友達なの知らなかった！」「BE:FIRSTとの交流熱すぎる」「すごい世界線」「レオくんとのお話をありがとう」「個展ぶり？会えてよかったね」「いつかコラボして欲しいな」と驚きや喜びの声が。また「聡ちゃんとLEOくんの人柄が素敵」「優しくて温かいところが似てる」「2人のやり取りが目に浮かぶ」「褒めてもらえて嬉しい」「両グループのファンとしてお2人とも誇りです」などの声も寄せられている。（modelpress編集部）
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◆松島聡、LEOとの再会を報告＆人柄絶賛
4月18日・19日、北海道・大和ハウス プレミストドームでフェス型音楽ライブイベント「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」が開催され、timeleszとBE:FIRSTは2日目の19日公演に出演した。
さらに「バックヤードで挨拶だけだったけど、久々にLEOくんと再会」と親交があることで知られるLEO（レオ）との再会を報告。「忙しいだろうに優しく挨拶返してくれて人柄が素敵でした。他のメンバーの皆さんも。一瞬の時間でも人の良さがでるって、それが全てですよね」とLEOや他メンバーの人柄を絶賛した。
◆松島聡の投稿に反響
松島は、2023年12月に出演した日本テレビ系「バズリズム02」（金曜深夜24時59分〜）で、音楽番組で共演したLEOと連絡先を交換したことを報告。さらに、交換から3日後には、自身初となる個展にLEOが来場したことを明かし、Instagramで2ショットを公開していた。その際も、LEOの本名「礼王」になぞらえ「礼節あるお人柄の良さと王のように周りから信頼や尊敬をされる人間性の高さが大好きです」と彼の人柄に触れていた。
そんな2人のエピソードに「お友達なの知らなかった！」「BE:FIRSTとの交流熱すぎる」「すごい世界線」「レオくんとのお話をありがとう」「個展ぶり？会えてよかったね」「いつかコラボして欲しいな」と驚きや喜びの声が。また「聡ちゃんとLEOくんの人柄が素敵」「優しくて温かいところが似てる」「2人のやり取りが目に浮かぶ」「褒めてもらえて嬉しい」「両グループのファンとしてお2人とも誇りです」などの声も寄せられている。（modelpress編集部）
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