安倍晋三元首相銃撃事件で、奈良地裁は1月、殺人罪等に問われた山上徹也被告（45）に無期懲役の判決を下した。この判決の前後、旧統一教会をはじめとするカルト問題を追及してきた鈴木エイト氏は山上被告と面会している。4回にわたった面会では何が語られたのか。

【画像】鈴木エイト氏は4度にわたって山上徹也被告と面会し、その時間は合計90分におよんだ

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埋められなかった「認識の差」

11月19日、全国霊感商法対策弁護士連絡会の弁護士が証人として出廷し、「多くの宗教2世が安倍氏の韓鶴子総裁を称えるビデオメッセージに衝撃を受け、絶望した」と証言した。だが、それに対し裁判員が補充尋問で「その感覚が分からない」「政治家の来賓挨拶と何が違うのか」と問いかける場面があった。



山上徹也被告 Ⓒ共同通信社

事件後に統一教会問題や教団と政治家との関係を知った人と、山上被告や私のように長年この問題を間近に見続けてきた人とでは、受け止め方がまるで違うのだろう。残念ながらこの裁判では、最後までこの認識の差を埋めることはできなかった。

唯一この差を埋められるとしたら、それは山上被告自身の言葉しかなかったのではないかと思う。

12月18日、検察側が無期懲役を求刑し、弁護側が懲役20年までにとどめるべきだと訴えた後、裁判長が山上被告に「最後に述べておきたいことはありませんか」と問うた。しかし山上被告は「ありません」とだけ答え、審理は終了した。私には〈この場で何を言っても理解されることはないだろう〉と、彼が自分の思いを言語化することを諦めたように思えた。

「統一教会は譲れないので」

判決公判を1週間後に控えた1月14日、私は大阪拘置所で山上被告と面会した。それまで弁護団の方針に従い、すべてのメディア関係者との面会を断っていた彼が、なぜ判決前に私に会ってくれたのかを尋ねると、「控訴しなかった場合、もう会えなくなる可能性もあるので」と答えた。もし彼が地裁の判決を受け容れて控訴しなかった場合、管轄が拘置所ではなく刑務所になり、基本的には親族しか面会できなくなる。そうなった場合も想定し、彼としても私に会っておきたいと思ったのだ。面会室で向き合った彼は、法廷で見てきた硬く沈んだ表情とは違い、リラックスした面持ちで、ある程度胸襟を開いて話してくれた。聞けば、自分に関する記事が掲載された雑誌は、「いろんな記者が送ってくるので」ほとんど読んでいるという。

様々な話をしたが、特に印象に残っているのは、彼が唐突に「統一教会は譲れないので」と語ったことである。自分の家族が統一教会によって破壊されたことに拘り続けたということなのだろう。

20分の面会が終わり、立ち上がった私に、山上被告は「いろいろ大変だと思いますが、頑張ってください」と声をかけてくれた。

その5日後、判決公判直前の19日にも面会することができた。

※この続きでは、山上徹也被告が面会で語った言葉を鈴木エイト氏が明かしています。約9100字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年5月号に掲載されています（鈴木エイト「山上徹也と緊迫の面会90分」）。

（鈴木 エイト／文藝春秋 2026年5月号）