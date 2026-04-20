WBCは準々決勝で敗退

NPBエンタープライズは20日、野球日本代表「侍ジャパン」トップチームの井端弘和監督が契約満了に伴い退任することを発表した。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は準々決勝敗退に終わっていた。次期監督については決まり次第、発表するとしている。

井端氏は2017年からトップチームの内野守備・走塁コーチに就任。2023年9月から監督を務めた。U-12、U-15の日本代表を率いた経験もある。同年のアジアプロ野球チャンピオンシップで優勝。2024年のプレミア12では準優勝だった。今年3月のWBCは過去最多8人のメジャーリーガーを招集して連覇を目指したが、8強敗退に終わった。

発表では井端氏がWBCで残した功績を「目標としていた大会連覇を果たすことはできませんでしたが、『侍ジャパン』が掲げる、プロ・アマが結束して、すべての世代が世界最強を目指すことを体現してくれた」とし、今後も井端氏とは野球の振興発展に協力していくとした。

NPBエンタープライズを通じて、井端氏は以下のコメントを発表した。

「まず、これまで関わってくださった選手、スタッフの皆さん、NPB12球団やアマチュア関係団体の皆さまには、様々な面で支えていただき感謝の気持ちでいっぱいです。日本代表を通じて一人の野球人として多くのことを学ばせていただきました。WBCでは思うような結果を残せず、皆さんの期待に応えられませんでしたが、選手たちは強豪国相手に精一杯戦ってくれました。勝たせることができなかったのは私の責任です。

私は退任となりますが、今後もプレミア12、オリンピック、WBCと国際大会が控えています。侍ジャパンには日本野球発展のためにも、引き続き挑戦を続けてもらいたいと思います。私も日本野球発展のために、自分ができる活動を続けてまいります。最後に応援してくださったファンの皆さま、本当にありがとうございました。侍ジャパン、日本球界への温かい応援を今後ともお願いします」



（THE ANSWER編集部）