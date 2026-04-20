スイスで世界最大の時計見本市「Watches and Wonders」が開催されていますが、今年は宇宙をモチーフにした新作が目立ちます。Breitling（ブライトリング）も、定番クロノグラフのナビタイマーに、アルテミスII計画とのコラボモデル「ナビタイマー B02 クロノグラフ 41 コスモノート アルテミス II」を投入してきました。

隕石由来の文字盤が深みを感じさせる

Image: Breitling

ナビタイマーは1952年に初代が開発されたパイロット向けクロノグラフの名作で、パイロットが飛行計算を袖口で行なえるように回転計算尺付きベゼルを備えており、「フライトコンピューター」とも呼ばれてきました。NASAの宇宙飛行士スコット・カーペンターが、1962年のマーキュリー・アトラス7号ミッションで使用した実績もあります。コスモノートはそのナビタイマーのなかでも、宇宙飛行用に開発されたラインです。

Image: Breitling

ムーブメントはブライトリング自社製の手巻きB02を搭載。クロノメーター認証を取得しており、精度は折り紙付きです。文字盤には隕石由来のメテオライトを採用。幾何学的な模様で独特の表情を生み出しており、同じ柄は存在しないという点もプレミアム感があります。ケースバックはスケルトンで、ムーブメント中央部にはアルテミスIIミッションのロゴがあしらわれているのもポイントです。

ナビタイマー独特の情報量が多くメカっぽいルックスを生かしながら、メテオライトで神秘的な雰囲気を加味しており、宇宙ファンならずとも惹きつけられるデザインに仕上がっています。価格は166万1000円です。

Source: Breitling