4月から「130万円の壁」が改正！ 大学生の息子が「バイトで年収130万円超えた」と言いますが“扶養のまま”でいられるって本当ですか？ 時給1300円のケースで確認

いくつもある「年収の壁」、社会保険、配偶者控除、所得税に関係

いわゆる「年収の壁」とは、年収が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が急に増え、手取りが減ったり伸びにくくなったりする境目のことです。

大きくは、所得税の課税、社会保険の加入・支払い、配偶者（特別）控除、の3つに分けられます。「130万円の壁」は、家族の扶養から外れて本人が社会保険料を払うかどうかの境目になっています（図表1）。

図表1



筆者作成



「130万円の壁」法改正のポイント

2026年4月に行われた法改正では、「130万円の壁」の判定方法が変わりました。従来は「実際の収入」が基準だったため、繁忙期に勤務時間が増えると「年収130万円を超える見込み」と判定され、扶養を外されるケースもありました。

改正により、「労働契約書に書かれた賃金」で判定する方式に変わりました。残業や繁忙期といった契約に書かれていない一時的な収入増で130万円を超えても、扶養から外れにくくなった点が最大のポイントです。

ただし、通勤手当（交通費）は130万円の算定対象として、「全額カウント」される点は従来どおりです。社会保険料は「標準報酬月額」をもとに算出しますが、この標準報酬月額は交通費も対象とされているからです。

通勤手当以外にも、勤務地手当や残業手当、賞与なども報酬に含まれますので、130万円の壁を計算するときには、これらの手当ても合算して考えるようにしましょう。

なお、学生年代でもある19歳以上23歳未満の場合は、基準額が130万円から150万円に引き上げられています。 月収でいうと約 10万8000円から12万5000円に基準が上がった計算で、大学生の子どもを持つ家庭にとってはうれしい変更と言えます。



具体例で試算～扶養のままでOKなケース～

実際にいくつかの例で試算します。



【時給：1300円、通勤手当：月5000円、残業は契約に明記なし（＝判定に含めない）の場合】

【1】週の所定労働時間が「20時間」なら、1300円×20時間×52週＋通勤手当5000円×12ヶ月＝141万2000円

→契約上の基本給が130万円を超えているため、扶養には入れない。ただし、23歳未満の場合は、基準額150万円を下回るため扶養内にとどまる。

【2】週の所定労働時間が「19時間」なら、通勤手当の金額によって変わる。通勤手当がない（0円）なら、1300円×19時間×52週＋通勤手当0円＝128万4400円のため扶養内。通勤手当が月額約1300円以上だと扶養を外れる。ただし、23歳未満の場合は、通勤手当を含む金額が150万円を下回る場合は扶養内にとどまる。

【3】週の所定労働時間が「18時間」なら、1300円×18時間×52週＋通勤手当5000円×12ヶ月＝127万6800円

→契約上の基本給が130万円未満のため、一時的に残業が増えて年収が130万円を超えてしまったとしても、扶養内にとどまる。



まとめ

今回の法改正は、残業や繁忙期の収入で扶養から外れる不安からくる働き控えを減らす仕組みです。しかし、場合によっては「壁」を超えて働くほうが最終的な収支がプラスになったり、正社員への道が開けやすくなったりするといった長期的なメリットが得られる場合もあります。

そのうえで扶養内を目指すのでれば、1.契約書の「時給×所定労働時間×52週」を確認、2.通勤手当等を含めて130万円未満かチェック、3.シフト制で契約が曖昧なら勤務先に明確化を依頼、の3点に留意して働くとよいでしょう。



出典

首相官邸 いわゆる「年収の壁」対策

厚生労働省 「年収の壁」への対応

厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ

執筆者 : 掛川夏

2級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種