FRUITS ZIPPER×クレイツ限定ヘアアイロン登場！推し活にも最適な最強セット

毎日のヘアスタイルをもっと自由に、もっと可愛く仕上げたい女性に朗報です♡ FRUITS ZIPPERとクレイツがコラボした限定ヘアアイロンセットが登場。プロ仕様の機能性と、推しカラーを楽しめるデザインが融合した特別なアイテムは、日常からお出かけ、推し活シーンまで大活躍間違いなしです♪

360度可愛いを叶えるセット内容

「9012 イオンコードレス ストレートアイロン FRUITS ZIPPERコラボ限定セット」は、コンパクトで持ち運びしやすいコードレス仕様。

バッグにすっきり収まるサイズ感ながら、プロ仕様の仕上がりを実現します。

セット内容は、ヘアアイロン本体に加え、シリコンカバー・ヘアクリップ・ポーチの計4点。ポーチにはロゴがあしらわれ、外出先でもさっと取り出せる実用性と可愛さを両立しています。

さらに、シリコンカバーとクリップには各メンバーをイメージしたデザインが施されており、ファンにはたまらない特別感も魅力です。

VT COSMETICSのヘアセラム新作♡頭皮ケアとマッサージが叶う話題アイテム

推しカラーで選べる全7種類展開

本アイテムは全7種類展開で、メンバーごとのセットが用意されています。

（仲川瑠夏セット／真中まなセット／櫻井優衣セット／鎮西寿々歌セット／早瀬ノエルセット／松本かれんセット／月足天音セット）

価格は各13,200円（税込）。機能性だけでなく、自分の“推し”を選べる楽しさも大きなポイント。日常のヘアセット時間が、ちょっと特別なひとときに変わります♡

限定特典＆キャンペーンも見逃せない

購入者には、撮影時のオフショットを使用した限定トレーディングカードをプレゼント。

※数量限定

さらに、2026年5月31日（日）までの期間中は、直筆サイン入りオリジナルポストカードが当たるキャンペーンも実施中。

抽選で6名様に当たるスペシャル企画は、ファンならぜひチェックしたい内容です。

持ち運びやすさと可愛さ、そして限定特典まで揃った今回のコラボは、まさに“今だけ”の特別感が詰まっています。

毎日をもっと“カワイイ”に♡

プロ仕様の使いやすさと、FRUITS ZIPPERの世界観が詰まった今回のコラボアイテム。コンパクトでどこでも使える便利さはもちろん、デザインの可愛さが気分まで上げてくれます♪

推しと一緒に過ごすような感覚で、毎日のヘアアレンジを楽しめるのも魅力。自分らしい“360度カワイイ”を叶えたい方は、ぜひチェックしてみてください♡