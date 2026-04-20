EUのオープンソース年齢確認アプリはたった2分でハッキング可能でプライバシーとセキュリティ上の問題が発覚、EU当局者も「まだデモ段階」と言わざるを得ない事態に

EUのオープンソース年齢確認アプリはたった2分でハッキング可能でプライバシーとセキュリティ上の問題が発覚、EU当局者も「まだデモ段階」と言わざるを得ない事態に