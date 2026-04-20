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気象予報士が解説！4月20日週は「2回の雨」と「黄砂」に注意、週末は汗ばむ陽気に

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【23～24日は大雨】今週は2回の雨 21日は広範囲で黄砂も｜週間解説 #マニアック天気 #大雨 #黄砂」と題した動画を公開した。動画では、4月20日週の週間天気について、2回のまとまった雨と広範囲での黄砂飛来に対する警戒を呼びかけている。



動画ではまず、北日本付近で低気圧が発達しやすく、西日本側も前線の影響を受けやすい気圧配置となっていることを説明。今週は大きく分けて2回のタイミングで雨が降ると解説した。1回目は21日で、寒冷前線が北日本から東日本を通過し、日本海側を中心に活発な雨雲が流れ込み、雨風が強まり荒れた天気となる見込みだ。



2回目は23日から24日にかけて。前線を伴った低気圧が東日本から西日本を通過し、広い範囲で大雨となる恐れがあるという。特に、先日最大震度5強を観測した長野県北部周辺でも雨量が多くなる予想であり、「地盤が緩んでいると考えられるため、十分に土砂災害には注意してください」と警鐘を鳴らした。また、九州地方についても警報級の大雨となる恐れがあると指摘している。



さらに、21日の雨の直後には、北日本から西日本の広い範囲で黄砂が飛来する予想となっている。特に今回は北日本で濃度が高くなる見込みで、見通しの悪化による交通障害や、洗濯物や車への付着に注意が必要だという。アレルギーや呼吸器系疾患を持つ人に対しては、「症状が悪化することも考えられますので、マスクなどで対策を取った方がいい」とアドバイスを送った。



気温については全国的に平年並みか高く、週末には西日本を中心に25度前後まで上がる地点が多くなり、少し汗ばむ陽気となりそうだ。雨による土砂災害や黄砂への対策を万全にしつつ、周期的な天気の変化に気を配りながら過ごしたい一週間である。