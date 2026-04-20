開催：2026.4.20

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 2 - 4 [ブレーブス]

MLBの試合が20日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとブレーブスが対戦した。

フィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインター、対するブレーブスの先発投手はグラント・ホームズで試合は開始した。

1回裏、2番 カイル・シュワバー 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 PHI 2-0 ATL

3回表、9番 マイケル・ハリス 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでブレーブス得点 PHI 2-1 ATL

5回表、3番 マット・オルソン 5球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 PHI 2-2 ATL、4番 オースティン・ライリー 初球を打ってサードへのタイムリーヒットでブレーブス得点 PHI 2-3 ATL、5番 オジー・アルビーズ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 PHI 2-4 ATL

試合は2対4でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのタイラー・キンリーで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はフィリーズのアンドリュー・ペインターで、ここまで1勝1敗0S。ブレーブスのイグレシアスにセーブがつき、0勝0敗5Sとなっている。

ここまでフィリーズは8勝13敗で6.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区4位。一方ブレーブスは15勝7敗で（ナ・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-20 11:34:27 更新