ETF売買代金ランキング＝20日前引け
20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 83760 -16.2 57860
２. <1357> 日経Ｄインバ 13831 -14.4 3838
３. <1321> 野村日経平均 9758 7.1 61780
４. <1360> 日経ベア２ 8343 -20.6 94.3
５. <1458> 楽天Ｗブル 7134 24.8 68910
６. <1579> 日経ブル２ 5368 14.3 624.2
７. <1540> 純金信託 3708 28.4 22935
８. <2644> ＧＸ半導日株 3087 23.0 3626
９. <1671> ＷＴＩ原油 2623 32.8 4777
10. <1542> 純銀信託 2238 6.8 37510
11. <1699> 野村原油 2111 483.1 574.1
12. <1306> 野村東証指数 2109 -27.6 401.4
13. <1329> ｉＳ日経 1559 -11.8 6146
14. <1545> 野村ナスＨ無 1531 -11.3 42620
15. <200A> 野村日半導 1246 2.3 3672
16. <1615> 野村東証銀行 1181 24.6 632.4
17. <1489> 日経高配５０ 1148 9.6 3157
18. <473A> ニ日経２２５ 1001 33266.7 1186
19. <1568> ＴＰＸブル 900 -46.3 873.7
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 842 33.0 2336
21. <314A> ｉＳゴールド 834 167.3 361.0
22. <1330> 上場日経平均 829 4.1 61820
23. <450A> ＳＳ米株Ｈ 784 -100.0 732.3
24. <1320> ｉＦ日経年１ 772 -21.7 61540
25. <1398> ＳＭＤリート 750 -3.5 1976.5
26. <2036> 金先物Ｗブル 723 48.8 204550
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 708 110.1 3558
28. <1346> ＭＸ２２５ 700 116.7 61410
29. <2038> 原油先Ｗブル 608 -17.1 2411
30. <2244> ＧＸＵテック 606 23.2 3236
31. <1459> 楽天Ｗベア 595 -36.0 154
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 581 25.8 62480
33. <1655> ｉＳ米国株 573 -27.5 811.0
34. <2243> ＧＸ半導体 539 201.1 3589
35. <2559> ＭＸ全世界株 484 94.4 28030
36. <1358> 上場日経２倍 464 -12.5 110300
37. <2013> ｉＳ米高配当 453 6371.4 286.4
38. <1343> 野村ＲＥＩＴ 449 53.8 2089.5
39. <1475> ｉＳＴＰＸ 440 -19.1 391.7
40. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 431 136.8 9646
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 400 212.5 1058
42. <1356> ＴＰＸベア２ 396 20.4 128.1
43. <1326> ＳＰＤＲ 388 -7.6 70020
44. <1571> 日経インバ 369 80.0 343
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 329 430.6 97
46. <1328> 野村金連動 296 -34.8 18050
47. <521A> ｉＦＦＮＧ金 284 5.2 1980
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 278 -31.0 32400
49. <2865> ＧＸＮカバコ 256 124.6 1240
50. <449A> ＳＳ米株 243 12050.0 764.4
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 83760 -16.2 57860
２. <1357> 日経Ｄインバ 13831 -14.4 3838
３. <1321> 野村日経平均 9758 7.1 61780
４. <1360> 日経ベア２ 8343 -20.6 94.3
５. <1458> 楽天Ｗブル 7134 24.8 68910
６. <1579> 日経ブル２ 5368 14.3 624.2
７. <1540> 純金信託 3708 28.4 22935
８. <2644> ＧＸ半導日株 3087 23.0 3626
９. <1671> ＷＴＩ原油 2623 32.8 4777
10. <1542> 純銀信託 2238 6.8 37510
11. <1699> 野村原油 2111 483.1 574.1
12. <1306> 野村東証指数 2109 -27.6 401.4
13. <1329> ｉＳ日経 1559 -11.8 6146
14. <1545> 野村ナスＨ無 1531 -11.3 42620
15. <200A> 野村日半導 1246 2.3 3672
16. <1615> 野村東証銀行 1181 24.6 632.4
17. <1489> 日経高配５０ 1148 9.6 3157
18. <473A> ニ日経２２５ 1001 33266.7 1186
19. <1568> ＴＰＸブル 900 -46.3 873.7
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 842 33.0 2336
21. <314A> ｉＳゴールド 834 167.3 361.0
22. <1330> 上場日経平均 829 4.1 61820
23. <450A> ＳＳ米株Ｈ 784 -100.0 732.3
24. <1320> ｉＦ日経年１ 772 -21.7 61540
25. <1398> ＳＭＤリート 750 -3.5 1976.5
26. <2036> 金先物Ｗブル 723 48.8 204550
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 708 110.1 3558
28. <1346> ＭＸ２２５ 700 116.7 61410
29. <2038> 原油先Ｗブル 608 -17.1 2411
30. <2244> ＧＸＵテック 606 23.2 3236
31. <1459> 楽天Ｗベア 595 -36.0 154
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 581 25.8 62480
33. <1655> ｉＳ米国株 573 -27.5 811.0
34. <2243> ＧＸ半導体 539 201.1 3589
35. <2559> ＭＸ全世界株 484 94.4 28030
36. <1358> 上場日経２倍 464 -12.5 110300
37. <2013> ｉＳ米高配当 453 6371.4 286.4
38. <1343> 野村ＲＥＩＴ 449 53.8 2089.5
39. <1475> ｉＳＴＰＸ 440 -19.1 391.7
40. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 431 136.8 9646
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 400 212.5 1058
42. <1356> ＴＰＸベア２ 396 20.4 128.1
43. <1326> ＳＰＤＲ 388 -7.6 70020
44. <1571> 日経インバ 369 80.0 343
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 329 430.6 97
46. <1328> 野村金連動 296 -34.8 18050
47. <521A> ｉＦＦＮＧ金 284 5.2 1980
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 278 -31.0 32400
49. <2865> ＧＸＮカバコ 256 124.6 1240
50. <449A> ＳＳ米株 243 12050.0 764.4
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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