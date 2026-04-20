　20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 83760　　 -16.2　　　 57860
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 13831　　 -14.4　　　　3838
３. <1321> 野村日経平均　　　9758　　　 7.1　　　 61780
４. <1360> 日経ベア２　　　　8343　　 -20.6　　　　94.3
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7134　　　24.8　　　 68910
６. <1579> 日経ブル２　　　　5368　　　14.3　　　 624.2
７. <1540> 純金信託　　　　　3708　　　28.4　　　 22935
８. <2644> ＧＸ半導日株　　　3087　　　23.0　　　　3626
９. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2623　　　32.8　　　　4777
10. <1542> 純銀信託　　　　　2238　　　 6.8　　　 37510
11. <1699> 野村原油　　　　　2111　　 483.1　　　 574.1
12. <1306> 野村東証指数　　　2109　　 -27.6　　　 401.4
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　1559　　 -11.8　　　　6146
14. <1545> 野村ナスＨ無　　　1531　　 -11.3　　　 42620
15. <200A> 野村日半導　　　　1246　　　 2.3　　　　3672
16. <1615> 野村東証銀行　　　1181　　　24.6　　　 632.4
17. <1489> 日経高配５０　　　1148　　　 9.6　　　　3157
18. <473A> ニ日経２２５　　　1001　 33266.7　　　　1186
19. <1568> ＴＰＸブル　　　　 900　　 -46.3　　　 873.7
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 842　　　33.0　　　　2336
21. <314A> ｉＳゴールド　　　 834　　 167.3　　　 361.0
22. <1330> 上場日経平均　　　 829　　　 4.1　　　 61820
23. <450A> ＳＳ米株Ｈ　　　　 784　　-100.0　　　 732.3
24. <1320> ｉＦ日経年１　　　 772　　 -21.7　　　 61540
25. <1398> ＳＭＤリート　　　 750　　　-3.5　　　1976.5
26. <2036> 金先物Ｗブル　　　 723　　　48.8　　　204550
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 708　　 110.1　　　　3558
28. <1346> ＭＸ２２５　　　　 700　　 116.7　　　 61410
29. <2038> 原油先Ｗブル　　　 608　　 -17.1　　　　2411
30. <2244> ＧＸＵテック　　　 606　　　23.2　　　　3236
31. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 595　　 -36.0　　　　 154
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 581　　　25.8　　　 62480
33. <1655> ｉＳ米国株　　　　 573　　 -27.5　　　 811.0
34. <2243> ＧＸ半導体　　　　 539　　 201.1　　　　3589
35. <2559> ＭＸ全世界株　　　 484　　　94.4　　　 28030
36. <1358> 上場日経２倍　　　 464　　 -12.5　　　110300
37. <2013> ｉＳ米高配当　　　 453　　6371.4　　　 286.4
38. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 449　　　53.8　　　2089.5
39. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 440　　 -19.1　　　 391.7
40. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 431　　 136.8　　　　9646
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 400　　 212.5　　　　1058
42. <1356> ＴＰＸベア２　　　 396　　　20.4　　　 128.1
43. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 388　　　-7.6　　　 70020
44. <1571> 日経インバ　　　　 369　　　80.0　　　　 343
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 329　　 430.6　　　　　97
46. <1328> 野村金連動　　　　 296　　 -34.8　　　 18050
47. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 284　　　 5.2　　　　1980
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 278　　 -31.0　　　 32400
49. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 256　　 124.6　　　　1240
50. <449A> ＳＳ米株　　　　　 243　 12050.0　　　 764.4
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース