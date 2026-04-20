自由気ままに過ごす猫ちゃんの日常。そのまったりした姿に、癒やされる人が続出しています。話題の動画の再生回数は24万回を超え「家猫さんに迎えて貰えて本当に良かったね」「うらやましいぐらいの幸せな一日ですね」「おそよう！で吹きました」といったコメントが集まっています。

【動画：家猫になって手に入れた『穏やかな居場所』…元野良猫が過ごす何気ない一日】

穏やかな1日の始まり

Instagramアカウント「ボーダーコリーくりまる&猫のももたろう」に投稿されたのは、元野良猫の「ももたろう」くんの一日です。午前11時にケージから飛び出したももたろうくん。この日は今までにないくらい遅い時間に解放されたといいます。起きてすぐにバリバリと爪とぎをしたら、腹ごしらえをするのだそう。

パトロールしたらお昼寝

身だしなみを整え、お水を飲んだら、おうちの中のパトロールを始めるといいます。「るるる」と鳴きながら軽快に歩いて、くまなくチェック。忍び足のイメージがある猫ですが、ももたろうくんは足音を立てながら、堂々とパトロールに励んでいたそうです。

たくさん歩いたあとは夕方までお昼寝をしたというももたろうくん。寝起きのお顔がとっても愛らしい！その後は窓際に座ってお外の観察。かつて自分もお外にいたことを覚えているのか聞いてみたくなります。お外の観察が終わると、飼い主さんと遊びの時間。ぬいぐるみを投げるとくわえて持ってきてくれるといいます。

また明日

夜9時半をすぎると、箱の中には眠そうなお顔になったももたろうくんがいたそうです。深夜2時になり、ケージに入って就寝したのだそう。飼い主さんと出会い、安心できるおうちで幸せな毎日を過ごすももたろうくんでした。

投稿には「ちゃんと猫ちゃんハウスに入って寝るのがとても可愛いですね」「すっかり家猫ちゃん！ご家族さんと毎日楽しい日々を」「ルルル言うとるー歩き方がリズミカルでかわいい」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ボーダーコリーくりまる&猫のももたろう」では、ももたろうくんと、同居犬のくりまるくんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ボーダーコリーくりまる&猫のももたろう」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。