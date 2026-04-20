開催：2026.4.20

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 2 - 1 [メッツ]

MLBの試合が20日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとメッツが対戦した。

カブスの先発投手はハビエル・アサド、対するメッツの先発投手はトビアス・マイヤーズで試合は開始した。

5回表、5番 ＭＪ・メレンデス 8球目を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 CHC 0-1 NYM

9回裏、6番 マイケル・コンフォート 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CHC 1-1 NYM

10回裏、1番 ニコ・ホーナー 初球を打ってライトへの犠牲フライでカブス得点 CHC 2-1 NYM

試合は2対1でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのカレブ・シルバーで、ここまで2勝2敗1S。負け投手はメッツのクレイグ・キンブレルで、ここまで0勝1敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.235となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-20 06:11:11 更新