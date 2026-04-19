「追加徴収される時がある」48歳・会社員の男性、年収600万円。東京の実家暮らしで直面する″想定外の出費″
都心の高い住居費や生活コストの合理性を考え、通勤の利便性も兼ね備えた実家を生活拠点に選ぶ社会人も少なくありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、東京都三鷹市在住・48歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：東京都三鷹市
家族構成：親2人、子供1人（自分）
世帯年収：自分約600万円
実家の間取り：3LDK
交際費：10万円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「まもなく海外赴任予定のため出る予定」と話しました。
さらに「通勤費用、通勤時間を考えても一人暮らしをするよりかは便利だと感じる。一人暮らしをするとフードロスなど無駄な費用が懸念されるため、実家住まいを選択している」とくわしく話してくれました。
「また、友人などを招いてのパーティーなどはできないのがとても不便だと思います。そして、休日でも一人で過ごせず両親と出かけるなどが多いのが苦労している点になります。自分時間が欲しい……」と、親孝行な行動の反面、プライベートの制限に窮屈さを感じているようです。
お金に関する悩みでは「実家の生活費のフォローをするのは家賃を払うのと同等の対価だと思うので、特に悩むことはないが、生活費以外に両親から『これを購入したいので〜』など、追加徴収される時があるのが困ります」と続け、実家での想定外な出費への戸惑いを明かしてくれました。
経済的恩恵の一方で、家族への気兼ねや自分時間の不足という悩みも。海外赴任という転機を控え、家族を支えつつ現在の共同生活を全うしている状況です。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、東京都三鷹市在住・48歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：48歳男性
職業：会社員
在住：東京都三鷹市
家族構成：親2人、子供1人（自分）
世帯年収：自分約600万円
実家の間取り：3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：10万円
交際費：10万円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「まもなく海外赴任予定のため出る予定」と話しました。
「東京は家賃や物価が高く……」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「東京は家賃や物価が高く、一人暮らしをするのであれば実家に住んでいたほうが楽だと感じた」と回答。
さらに「通勤費用、通勤時間を考えても一人暮らしをするよりかは便利だと感じる。一人暮らしをするとフードロスなど無駄な費用が懸念されるため、実家住まいを選択している」とくわしく話してくれました。
「追加徴収される時があるのが困ります」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「残業等で遅くなることが多く、そのたびに両親に迷惑をかけてしまっているのではないかという心配があります」といいます。
「また、友人などを招いてのパーティーなどはできないのがとても不便だと思います。そして、休日でも一人で過ごせず両親と出かけるなどが多いのが苦労している点になります。自分時間が欲しい……」と、親孝行な行動の反面、プライベートの制限に窮屈さを感じているようです。
お金に関する悩みでは「実家の生活費のフォローをするのは家賃を払うのと同等の対価だと思うので、特に悩むことはないが、生活費以外に両親から『これを購入したいので〜』など、追加徴収される時があるのが困ります」と続け、実家での想定外な出費への戸惑いを明かしてくれました。
経済的恩恵の一方で、家族への気兼ねや自分時間の不足という悩みも。海外赴任という転機を控え、家族を支えつつ現在の共同生活を全うしている状況です。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)