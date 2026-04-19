森口博子＆国生さゆり、怖かったアイドルの先輩トークで「おそろしい」事態 「墓場まで持っていく先輩」「『だまってろよ！』って言われて」
タレント・森口博子（57）、国生さゆり（59）が、4月8日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど・・・』に出演した動画が、19日までに同局「ナイトinナイト」公式YouTubeで公開された。
【動画】森口博子＆国生さゆり、怖かったアイドルの先輩を語る
森口は、『機動戦士Ζガンダム』の主題歌で1985年にデビュー。国生も同年、おニャン子クラブとしてデビューした。2人とも、昭和から平成にかけ、アイドル、バラドルとして活躍した。
番組では、アイドルの先輩をめぐってトーク。小泉今日子は「1人次元が違う、世界が違う」（国生）存在だったという。森口はドラマ『最後から二番目の恋』で小泉の友人役を演じており、当初は緊張。「今日子さんはちゃんと察してくれて
『今日子さんって呼ばなくていいよ』『キョンちゃんでいい』とさりげなく言ってくれた」と感謝を伝え、「アイドルの縦社会がどれだけ大変化か」「怖いとかじゃなくて、憧れとか尊敬があるから」と語った。
一方、番組MCのかまいたち・山内健司は「当時有名な怖い先輩…」と聞き、国生は「嫌、もうそれやめて」と苦笑い。森口は「墓場まで持っていく先輩がいる」とぶっちゃけた。そして「もしや一緒かな」という流れに。筆談で名前を伝え合うと「一緒！」「えーッ！」と顔を見合わせ、驚いた。
国生は「私、おトイレに入ってる時に、その先輩が手を洗ってらっしゃって、ちょっと彼氏さんの話をされていて、私、知らなくて出ていってごあいさつしたら『だまってろよ！』って言われて、すいませんって…。それ以来ちょっといろいろ意地悪されるようになりました」と告白。
森口は「本番中にもすっごいやられました」「嫌味とか意地悪とか」と振り返り、「毒舌の共演者の先輩が、毒舌の先輩がですよ、あまりにも見るに耐えかねて、私のフォローに回った」と明かした。
山内が「一緒っていうのがおそろしいわ」と語る中、森口は「なんでですかねー？」、国生は「寂しかったんでしょうね」と想像していた。
【動画】森口博子＆国生さゆり、怖かったアイドルの先輩を語る
森口は、『機動戦士Ζガンダム』の主題歌で1985年にデビュー。国生も同年、おニャン子クラブとしてデビューした。2人とも、昭和から平成にかけ、アイドル、バラドルとして活躍した。
『今日子さんって呼ばなくていいよ』『キョンちゃんでいい』とさりげなく言ってくれた」と感謝を伝え、「アイドルの縦社会がどれだけ大変化か」「怖いとかじゃなくて、憧れとか尊敬があるから」と語った。
一方、番組MCのかまいたち・山内健司は「当時有名な怖い先輩…」と聞き、国生は「嫌、もうそれやめて」と苦笑い。森口は「墓場まで持っていく先輩がいる」とぶっちゃけた。そして「もしや一緒かな」という流れに。筆談で名前を伝え合うと「一緒！」「えーッ！」と顔を見合わせ、驚いた。
国生は「私、おトイレに入ってる時に、その先輩が手を洗ってらっしゃって、ちょっと彼氏さんの話をされていて、私、知らなくて出ていってごあいさつしたら『だまってろよ！』って言われて、すいませんって…。それ以来ちょっといろいろ意地悪されるようになりました」と告白。
森口は「本番中にもすっごいやられました」「嫌味とか意地悪とか」と振り返り、「毒舌の共演者の先輩が、毒舌の先輩がですよ、あまりにも見るに耐えかねて、私のフォローに回った」と明かした。
山内が「一緒っていうのがおそろしいわ」と語る中、森口は「なんでですかねー？」、国生は「寂しかったんでしょうね」と想像していた。