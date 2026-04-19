玉ねぎは不要。手を汚さずできる！「酒蒸しハンバーグ」【定番おかずの新しい作り方】


【画像で確認】ボウルを使わない肉だねの混ぜ方は？

ハンバーグは子どもにも大人気のメニューですが、作るのは意外に大変。そこで、料理研究家・長谷川あかりさんが提案するのが「ハンバーグのハードルを下げる」こと。材料や作り方はミニマムでも、きちんとおいしいとSNSで大反響を呼んだ、定番おかず・ハンバーグの「今どきの作り方」をお届けします！

長谷川あかりさん


教えてくれたのは

▷長谷川あかりさん

料理研究家。手軽でちょっぴり意外性のあるシンプルな料理で大人気。管理栄養士の資格を持ち、体をいたわる料理が得意。

■酒蒸しハンバーグ

甘酸っぱいトマトソースがふっくらハンバーグとマッチ

酒蒸しハンバーグ


【おいしく作る新ワザ】

1．フライパンでたねをこね、洗い物を減らす。

2．牛乳をたっぷり入れてふんわり食感に。

3．ミニトマトとベーコンでうまみを出し、ミニトマトをソース代わりにする。

＜材料・2人分＞＊1人分429kcal／塩分2.0g

・ベーコン・・・1/2枚

・合いびき肉 ・・・220g

・ミニトマト・・・ 14個（約200g）

・スナップえんどう・・・ 10個＜斜め半分に切る＞

■A

　└牛乳・・・1/2カップ

　└おろしにんにく・・・ 小さじ1/4

　└片栗粉 ・・・小さじ1

　└砂糖、塩 ・・・各小さじ1/2

　└ナツメグ ・・・6ふり

オリーブ油　バター　酒

＜作り方＞

1．肉だねをよく混ぜる

ベーコンは5mm幅に切ってフライパンに入れ、ひき肉、Aを加え、粘りが出てなめらかになるまでゴムべらなどで練り混ぜる。

手順1　フライパンの中で肉だねをよく混ぜる


片栗粉をつなぎに

使い残しがちなパン粉の代わりに、片栗粉をつなぎに使用。保水性と結着力を高め、ふっくらジューシーに。

2．ラップで包んで丸める

約20cm幅に切ったラップ2枚を広げ、それぞれ中心にオリーブ油少々をたらす。1を半量ずつのせ、それぞれ包んで小判形にまとめる。フライパンはさっと拭く。

手順2　ラップで包んで丸める


3．蒸し焼きにする

フライパンにバター15gを中火で溶かし、肉だねをラップをはずして並べる。約3分焼いてしっかり焼き色がついたら上下を返し、酒1/4カップを加えてふたをし、約5分蒸し焼きにする。ミニトマト、スナップえんどうを加え、ふたをしてさらに約5分蒸し焼きにする。器に盛り、好みでレモンを添える。

手順3　蒸し焼きにする


＊　＊　＊

大量の玉ねぎをみじん切りにしたり、ベタベタになったボウルを洗ったり…そんな手間はもはや不要です！　おまけに、つけ合わせまで同じフライパンで、ハンバーグと一緒に作れちゃう。そんな令和流タイパ・ハンバーグ、ぜひ作ってみてくださいね！

レシピ考案／長谷川あかり　撮影／澤木央子　スタイリング／なかわざひろ美　栄養計算／スタジオ食　編集協力／渡辺ゆき

文＝高梨奈々