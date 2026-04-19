セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「チップ&デール」 ファンカラ マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「チップ&デール」 ファンカラ マスコット

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約5×5×10cm

種類：全8種（チップ(ブラック)、チップ(イエロー)、チップ(パープル)、チップ(グリーン)、デール(イエロー)、デール(ブルー)、デール(レッド)、デール(ピンク)）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、いろいろな色の王冠を付けた「チップ＆デール」のかわいいマスコットが登場。

「チップ」と「デール」はそれぞれ、王冠とマントを羽織りゴージャスな雰囲気です！

ちょこんと座った姿も愛らしく、優しい表情にも癒やされます。

チップ

ブラック、イエロー、パープル、グリーンを基調にした「チップ」

手足を伸ばしてお座りする姿もとってもキュート☆

デール

「デール」はイエロー、ブルー、レッド、ピンクがラインナップ。

好きな色はもちろん、推しのカラーでコレクションしたくなる、楽しいプライズです。

全長約5×5×10cmと持ち歩きしやすいサイズ感も魅力的。

セガプライズの「チップ&デール」 ファンカラ マスコットは、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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