板谷由夏、自家製いぶりがっこタルタルかけたアジフライ公開「ちょうどいい揚げ色」「サクサクが伝わってくる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】女優の板谷由夏が4月16日、自身のInstagramを更新。夕食のアジフライを公開した。
【写真】50歳2児の母女優「食欲そそられる」こんがり揚がったアジフライ披露
板谷は「夕飯はアジフライ、タルタルソースには冷蔵庫から発掘したいぶりがっこをイン。歯応えよろし」と記し、いぶりがっこ入りタルタルソースのかかったアジフライを公開。「台所での不思議のひとつ 魚の骨抜きがすぐ行方不明になる、なぜ？我が家だけですか？お尋ねしたい」と魚にまつわる自宅のエピソードをつづっている。
この投稿に、ファンからは「ちょうど良い揚げ色」「食欲そそられる」「サクサクが伝わってくる」「台所あるあるわかる」などと反響が寄せられている。
板谷は2007年2月22日にスタイリストの古田ひろひこ氏と結婚。その後2008年6月に長男、2012年8月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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◆板谷由夏、夕食のアジフライ公開
板谷は「夕飯はアジフライ、タルタルソースには冷蔵庫から発掘したいぶりがっこをイン。歯応えよろし」と記し、いぶりがっこ入りタルタルソースのかかったアジフライを公開。「台所での不思議のひとつ 魚の骨抜きがすぐ行方不明になる、なぜ？我が家だけですか？お尋ねしたい」と魚にまつわる自宅のエピソードをつづっている。
◆板谷由夏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ちょうど良い揚げ色」「食欲そそられる」「サクサクが伝わってくる」「台所あるあるわかる」などと反響が寄せられている。
板谷は2007年2月22日にスタイリストの古田ひろひこ氏と結婚。その後2008年6月に長男、2012年8月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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