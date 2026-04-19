「来世はレンゲでもいい」大沢たかお、ラーメンを食べる姿に「湯気さえもまるで演出」「映画のワンシーン」
俳優の大沢たかおさんは4月18日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを披露しました。
【写真】大沢たかお、ラーメンを食べる姿
コメントでは「今日ほど ラーメンの麺として生まれてきたかったと思った事ない。来世はレンゲでもいい」「ラーメンよりもイケメンに目がいく」「この笑顔で世界平和が守られてる」「とにかくかっこいい」「何をしていてもカッコ良過ぎて」「ラーメンの湯気さえも まるで演出に見えてしまう」「ラーメンを食べてるだけなのに映画のワンシーンみたい！」「うれしそうでうれしい」との声が寄せられています。
【写真】大沢たかお、ラーメンを食べる姿
「ラーメンの湯気さえも まるで演出に見えてしまう」大沢さんはラーメンの絵文字を添えて2枚の写真を投稿。片手でレンゲを持ち、うれしそうな表情を浮かべて湯気が立ち上るラーメンを食べようとしている姿を披露しています。
コメントでは「今日ほど ラーメンの麺として生まれてきたかったと思った事ない。来世はレンゲでもいい」「ラーメンよりもイケメンに目がいく」「この笑顔で世界平和が守られてる」「とにかくかっこいい」「何をしていてもカッコ良過ぎて」「ラーメンの湯気さえも まるで演出に見えてしまう」「ラーメンを食べてるだけなのに映画のワンシーンみたい！」「うれしそうでうれしい」との声が寄せられています。