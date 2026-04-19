俳優の大沢たかおさんは4月18日、自身のInstagramを更新。ラーメンを食べるプライベートショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：大沢たかおさん公式Instagramより）

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俳優の大沢たかおさんは4月18日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを披露しました。

【写真】大沢たかお、ラーメンを食べる姿

「ラーメンの湯気さえも まるで演出に見えてしまう」

大沢さんはラーメンの絵文字を添えて2枚の写真を投稿。片手でレンゲを持ち、うれしそうな表情を浮かべて湯気が立ち上るラーメンを食べようとしている姿を披露しています。

コメントでは「今日ほど ラーメンの麺として生まれてきたかったと思った事ない。来世はレンゲでもいい」「ラーメンよりもイケメンに目がいく」「この笑顔で世界平和が守られてる」「とにかくかっこいい」「何をしていてもカッコ良過ぎて」「ラーメンの湯気さえも まるで演出に見えてしまう」「ラーメンを食べてるだけなのに映画のワンシーンみたい！」「うれしそうでうれしい」との声が寄せられています。

「大俳優なのにお肉を見ると無邪気に歓喜する…」

58歳の誕生日を迎えた3月11日の投稿では、オーダーしたメニューが運ばれてきて「あ、きたぁ！」とうれしそうな表情を浮かべる姿を撮影した動画などを披露している大沢さん。大好物の肉を食べる姿にファンからは「肉を見る目の輝きに参りました！」「『あ！ 来た』可愛すぎるやろ！！」「大俳優なのにお肉を見ると無邪気に歓喜する…」「かわいい大人男子」「ナチュラルなたかおが1番好き」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)