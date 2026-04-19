DEAN & DELUCAとBRIEFINGがコラボ。機能美と携帯性を備えた”WAYバックパックが誕生

ウェルカムが運営するDEAN & DELUCAは4月14日、ユニオンゲートグループが展開するBRIEFING（ブリーフィング）とのコラボレーションにて「PACKABLE 2WAY PACK（パッカブル 2WAYパック）」をオンラインストアにて限定発売しました。

第5弾となる今回は、折りたたんで持ち運べるパッカブル仕様と高い収納力を備えた、バックパックを2色展開します。

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■日常から旅までをシームレスにつなぐ一品

“真のミリタリズム”を追求し、卓越した機能美を持つBAGS ＆ LUGGAGEブランド「BRIEFING」との新たなコラボレーションアイテムが誕生しました。

5回目となる今回のコラボレーションでは「日常から旅までをシームレスにつなぐ。」をコンセプトに商品開発を行いました。BRIEFINGのアーカイブモデルをベースに、機能性と日常性を兼ね備えたアイテムへと仕上げています。

完成したコラボレーションバックパック「PACKABLE 2WAY PACK（パッカブル2WAYパック）」は、メインバッグに収納して持ち運び、必要な場面で取り出して使えるパッカブル仕様のバッグ。

トートバッグとして日常の買い物や外出時に活用できるほか、荷物が増えた際にはバックパックとして背負うこともできる2WAY仕様。シーンに応じた使い分けが可能です。

また軽量でしなやかなリサイクルナイロン素材を採用し、日常の買い物や外出時など、幅広いシーンで活躍します。

シンプルな佇まいのなかに、使いやすさと十分な収納力を備え、毎日の暮らしに自然となじむ設計も魅力です。機能性と携帯性を併せ持せた、日常から旅までをシームレスにつなぐバッグに仕上げました。

■TOPICS.1 コンパクトに持ち運べるパッカブル仕様

折りたたんでコンパクトに収納できるパッカブル仕様を採用。バッグ内部に本体を収納することで携帯性を高め、サブバッグとしても活躍します。軽量かつ撥水性のあるリサイクルナイロン素材は、持ち運びの負担を軽減しながら、十分な耐久性を備えています。

またショルダーベルトには、肌への負担と通気性を考慮したメッシュ素材を採用。やわらかな素材は、パッカブル収納時もストレスフリーで収めることができます。

旅先で増えた食材や日用品を収めるバッグとして、また日常では軽やかなバックパックとして、シームレスに使い分けることができます。

■TOPICS.2 シンプルな外観とカラーリング、見た目以上の収納力

無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインは、世代や性別を問わず幅広いシーンに調和します。

スクエア型のフォルムと十分なマチ幅により、見た目以上の収納力を実現。内装および外装には複数のポケットを配置し、小物や日用品を整理しやすい設計としました。バックパックとしての使用はもちろん、トップハンドルによる手持ちも可能な2WAY仕様とし、さまざまな使い方に対応します。

またカラーは、BRIEFINGのブランドコアカラーであるブラックと、コラボレーションで定番カラーとして展開してきたベージュの2色をラインナップしました。

■TOPICS.3 移動を快適にする、サイドポケットの実用的な設計

バックパック側面には、ドリンクボトルや折りたたみ傘などを収納できるオープンポケットを装備。中央にあるファスナー付きのポケットに加え、日常の買い物や移動で携帯しやすいようにアップデートした特別仕様です。

旅先での散策や日常の移動、マーケットでの買い物など、食をめぐるさまざまなシーンに寄り添い、使いやすさを高めています。

■商品概要

DEAN & DELUCAとBRIEFINGがつくる、機能美と携帯性を備えたバックパック「PACKABLE 2WAY PACK」

「PACKABLE 2WAY PACK」22,000円

カラー：ブラック / ベージュ

サイズ：（BACK PACK時）幅 30cm / 高さ 42cm / まち 16cm / （パッカブル時）幅 26.5cm /

高さ25cm

素材：リサイクルナイロン

販売開始日：4月14日 11:00

＊システムの都合上、在庫反映に時間がかかる場合があります

販売店舗：DEAN & DELUCA 公式オンラインストア

＊BRIEFING OFFICIAL SITE（ https://www.briefing-usa.com/ ）、BRIEFING一部直営店にて一斉発売します

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◇BRIEFING（ブリーフィング）

1998年に真の“ミリタリズム”を追求し、卓越した機能美を持つラゲッジブランドとして誕生したBRIEFING（ブリーフィング）。2023年にはブランド生誕25周年を迎え、現在ではバッグアイテムのみならず、ゴルフやアウトドアラインなどライフスタイルブランドとして進化を遂げています。

https://www.briefing-usa.com/

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