【校閲クイズ】「被害者は出版社に勤める29歳女性。どうやらこのトロフィーで殴られたようで、頭骸骨が陥没しています」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

つぎの文章の誤りを見つけてください

「被害者は出版社に勤める29歳女性。どうやらこのトロフィーで殴られたようで、頭骸骨が陥没しています」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

ドクロマークのイメージで書いてしまったのでしょうか。「ずがいこつ（とうがいこつ）」は頭の骸骨ではなく、脳をおおう頭蓋の骨なんですね。膝の関節をおおう膝蓋骨もあります。

× 「被害者は出版社に勤める29歳女性。どうやらこのトロフィーで殴られたようで、頭骸骨が陥没しています」

〇 「被害者は出版社に勤める29歳女性。どうやらこのトロフィーで殴られたようで、頭蓋骨が陥没しています」

【校閲クイズ】「明日の試験は万難を廃して臨みたい」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？