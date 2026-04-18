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意外と知らない「クレードル」の本当の役割とは？Rakuten WiFi Pocket 5Gで安定した5GHz帯のWi-Fiを使うための必須知識

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」で「Rakuten WiFi Pocket 5Gにクレードルは必要？買うべき人と不要な人を解説」と題した動画を公開。モバイルルーターのオプション品である「クレードル」の必要性について、技術的な側面から詳しく解説した。



本間氏は動画の冒頭で、「自宅で安定したWi-Fiの5GHz帯を使いたい人はクレードルを買うのがおすすめ」と結論を述べる。2.4GHz帯で十分な人にとっては単なる充電スタンドになるため不要だが、5GHz帯の安定利用には不可欠だという。



その理由として、本間氏はWi-Fiの電波法規に言及。Wi-Fiの5GHz帯には、主に「W52」「W53」「W56」という3つの種類が存在する。このうち、W52とW53は日本の法律で屋内での利用に限定されている。Rakuten WiFi Pocket 5Gは、クレードルに接続されている状態を「屋内利用」と判断し、初めてこれらの屋内専用電波帯を使用できる仕組みになっていると解説した。



クレードルがない場合、ルーターは屋外でも利用可能な「W56」にしか接続できない。しかし、W56には「DFS機能」という弱点がある。これは、気象レーダーなどの公共電波を検知した際に、干渉を避けるため自動的にチャンネルを変更し、その間約1分間通信が途切れる機能だ。動画視聴やオンラインゲーム中にこの現象が発生すると、大きなストレスになりかねない。



クレードルを使用すれば、DFS機能の影響を受けない最も安定した電波帯「W52」を優先的に利用できるため、通信が途切れるリスクを大幅に減らせる。動画では、実際にWi-Fiアナライザーを用いて、クレードルの抜き差しで電波帯がW56からW52へ自動的に切り替わる様子が実演された。



本間氏は、クレードルが単なる充電台ではなく、自宅の通信環境を最適化するための重要なデバイスであると説明。自身の利用用途に合わせて、購入を検討すべきだと締めくくった。