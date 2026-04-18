『本好きの下剋上』第四章「寄付金の集め方」あらすじ＆先行カット公開！
毎週土曜夕方5時30分より放送中のアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』、第四章の先行カットとあらすじが公開された。
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
このたび、4月25日（土）夕方5時30分放送、第四章「寄付金の集め方」の、本編先行カット、および、あらすじが公開された。
＜第四章「寄付金の集め方」 あらすじ＞
ハッセの工房を稼働させるため、ローゼマインはお茶会で寄付金を集めることに。フェシュピールの演奏会を開くことを思いつき、貴族女性達のアイドルである神官長・フェルディナンドの出演も取り付けた。
ところが、その仕返しに大切な読書を邪魔されてしまう。印刷事業の宣伝とフェルディナンドへの復讐のために、ローゼマインは演奏会のプログラムを使ったとある計画を閃いて……。
＞＞＞第四章先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
＜第四章「寄付金の集め方」 あらすじ＞
ハッセの工房を稼働させるため、ローゼマインはお茶会で寄付金を集めることに。フェシュピールの演奏会を開くことを思いつき、貴族女性達のアイドルである神官長・フェルディナンドの出演も取り付けた。
ところが、その仕返しに大切な読書を邪魔されてしまう。印刷事業の宣伝とフェルディナンドへの復讐のために、ローゼマインは演奏会のプログラムを使ったとある計画を閃いて……。
＞＞＞第四章先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
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