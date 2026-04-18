犬と心を通わせる方法

「愛犬の気持ちを知ることができたら…」と、飼い主なら誰もが考えていらっしゃるのではないでしょうか。愛犬と飼い主が心を通わせることができたら素敵なことですよね。

しかし、実際には、愛犬の気持ちを上手く読み取ることができず、自分の気持ちを上手く愛犬に伝えることができず、モヤモヤとしてしまっているのではないでしょうか。

1.アイコンタクトをすること

犬と心を通わせる方法は、アイコンタクトをすることです。

犬と目を合わせるということは、信頼関係を深めるための手段のひとつです。穏やかな表情をすること、優しい目つきをすることが大事です。

もしも犬が目を合わせることを嫌がったときは、無理にアイコンタクトをする必要はありません。心を通わせるには、まだ多くの時間が必要なんだ…と捉えましょう。

2.触れ合うこと

犬と心を通わせる方法は、触れ合うことです。

優しく触れることで、犬に愛情を伝えることができます。犬も愛情を持っている相手との触れ合いは、安心感を得ることができます。

大事なポイントは、犬が触れられて嬉しい部分を知ることです。

もしも触れられることが苦手な犬である場合には、自分が触れるのではなく、犬の方から触れてくれるのを待ってみましょう。鼻でツンッと触れたり、手でチョンッと触れたりするだけでも十分です。

3.話しかけるときの声のトーンを変えること

犬と心を通わせる方法は、話しかけるときの声のトーンを変えることです。

同じ言葉でも、同じ意味でも、話しかける人の声のトーンによって、犬にとっては異なる意味になります。

声のトーンをより高く、スピード感のある話し方をすると、犬のテンションを上げることができます。「遊ぼう！」「お散歩に行こう！」などです。

あまり興奮させたくないときは、声のトーンを低めに、スピード感を緩めるのがおすすめです。

リラックスしてほしいときは、声のトーンは少し低めにし、穏やかにゆっくりと話すのがポイントです。

もしも犬の危険な行動や危ない行為を叱らなければならないときは、普段の声よりも低いトーンで、はっきりと言葉を発音しましょう。

犬はその背後にある人の感情を読み取っているため、声のトーンを変えることで、感情の変化をより分かりやすくすることが大事なのです。

4.一緒に過ごす時間を増やすこと

犬と心を通わせる方法は、一緒に過ごす時間を増やすことです。

とくに遊びの時間とお散歩の時間は、犬とのスキンシップやコミュニケーションをするための重要な時間です。

遊びの時間は単なる運動不足やストレスの解消ではなく、お散歩の時間は単なる排泄のためのものではなく、「飼い主と愛犬が一緒に楽しい時間を過ごすためのものなんだ」と感じることが大事です。

犬に信頼される接し方

「感情的にならないこと」「態度に一貫性を持つこと」「よい行動をしっかり褒めること」が大事です。

犬にも気分が乗らないときがあります。放っておいてほしいときがあります。犬の気持ちを尊重し、嫌がることを無理にしないことも重要です。

特別な日に特別なことをするのではなく、毎日の関わりの中で、「この人なら安心できる」と感じてもらうことが信頼になり、心を通わせることに繋がるでしょう。

まとめ

犬と心を通わせる方法を4つ解説しました。

アイコンタクトをすること 触れ合うこと 話しかけるときの声のトーンを変えること 一緒に過ごす時間を増やすこと

犬の気持ちを読み取ること、自分の気持ちを犬に伝えることは、難しいと感じることがあるかと思います。

とにかく日々の積み重ねが大事です。たとえ時間がかかっても、飼い主と愛犬は必ず心を通わせることができます。犬もそれを望んでいるからです。