毎朝決まった時間にやってくるという、3匹のワンコによる目覚ましタイム。しかしその内容は、思わず笑ってしまうほど大胆なものだったそう。

投稿は記事執筆時点で13万再生を突破し、「可愛さが渋滞」「最高の起こされ方」といったコメントが寄せられています。

【動画：『毎朝、3匹の大型犬に起こされる』という女性→優しく起こすのかと思ったら…想像を絶する『目覚まし』】

朝から迫力満点の“目覚め”

TikTokアカウント「oh.my.dog242」に投稿されたのは、3匹のワンコたちに起こされる飼い主さんの朝の光景。登場するのはゴールデンレトリバーのつな君と虹波（こなみ）ちゃん、そしてスタンダードプードルのレオン君。この日も、いつものようににぎやかな朝が始まったのだとか。

まだ横になっている飼い主さんのすぐそばには、つな君がぴたりと寄り添い前足で肩をチョイチョイ。さらに虹波ちゃんも寄り添うようにそばにいたそう。静かに起こす…とはいかず、すでにただならぬ気配が漂っていたといいます。

距離感ゼロどころか…

その後、つな君はさらに大胆な行動に出たそう。なんと飼い主さんの顔の上に覆いかぶさるように近寄ってきたのだとか。あまりの近さに思わず笑ってしまうような距離感だったといいます。

極めつけは、そのまま顔の上にどっしりと腰を下ろす場面。さらに虹波ちゃんは顎付近をパクっと甘噛みするなど、容赦ないアプローチも。愛情表現とはいえ、なかなかに刺激的な目覚めのようにも感じられ、クスッと笑えます。

入れ替わり立ち替わりの愛情ラッシュ

さらにレオン君も加わり、耳元で細かく噛むようなしぐさを見せていたそう。ピンポイントで攻めるその方法は、確実に眠気を吹き飛ばす威力がありそう。3匹それぞれの個性が光り、愛犬家なら羨ましくも感じてしまうような光景に頬が緩みます。

その後もつな君は撫でてほしそうに催促し、止まる気配はなし。入れ替わり立ち替わり続く“目覚まし”に、飼い主さんは完全に起きることに。想定外すぎる容赦ない朝の起こし方に、多くの人が心を掴まれたのでした。

投稿には「愛情たっぷりな起こし方ｗ」「こんなふうに朝起こされたいな、可愛い♡」「全く次から次と起される壮絶風景ｗｗ」「あー幸せー抱きしめたいー」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「oh.my.dog242」では、つな君・虹波ちゃん・レオン君のにぎやかで愛情あふれる日常の様子が投稿されています。思わず笑顔になるような光景に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「oh.my.dog242」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。